"난 항상 못하는 팀에서 많이 던졌던 투수" → 프로 문턱서 번번이 좌절했지만 불굴의 의지. 독립리그 출신 진현우, 울산에서 마지막 도전

[스포츠조선 한동훈 기자] 프로 문턱에서 번번이 좌절했던 진현우(28)가 다시 일어섰다. 진현우는 고등학교 졸업 후, 대학교 졸업 후에도 KBO 신인드래프트에 참가했지만 낙방했다. '야구 선수' 희망을 놓을 수 없었던 그는 독립리그에서 꿈을 키웠다. 진현우는 마침내 신생팀 울산 웨일즈 입단 테스트에 합격했다.
그러던 차에 울산 창단 소식을 접했다. 진현우는 "이제 다른 일 하려고 다 내려놓고 있던 상태였다. 다시 준비를 해서 테스트를 봤다. 다시 야구를 한다는 자체가 너무 재미있었다. 테스트를 볼 때에도 너무 행복했다"고 밝혔다.
진현우는 자신을 '항상 못하는 팀에서 가장 많이 던지는 투수'였다고 소개했다. 진현우는 "팀이 잘하는 경우는 많이 없었다. 그래서 기회를 많이 받고 많이 던졌던 것 같다. 그렇게 경험을 많이 쌓았다"고 추억했다.
독립리그에서 회비를 내면서 야구를 했던 그는 이제 당당히 월급을 받는 프로 선수가 됐다.
진현우는 "처음에는 말이 안 된다고 생각했다. 이동이나 개인운동, 체력관리 전부 내 돈을 들여서 했었다. 여기서는 그냥 다 해주신다. 운전할 필요도 없고 돈까지 준다. 신기했다. 야구만 할 수 있는 환경이 행복하다"고 기뻐했다.
