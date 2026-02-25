"韓 축구 '21호' 프리미어리거 나오나!" '괴물수비수' 김민재 첼시 러브콜…이적료 3000만 유로 '조정 가능성'

기사입력 2026-02-25 01:47


"韓 축구 '21호' 프리미어리거 나오나!" '괴물수비수' 김민재 첼시 …
스포츠조선DB

"韓 축구 '21호' 프리미어리거 나오나!" '괴물수비수' 김민재 첼시 …
사진=AP 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]김민재(바이에른 뮌헨)가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 이적할 수 있을까. 대한민국의 21번째 EPL 진출자이자 16번째 데뷔 선수가 될 가능성이 제기됐다.

영국 언론 팀토크는 24일(이하 한국시각) '바이에른 뮌헨은 올 여름 이적 시장에서 김민재를 매각할 준비가 돼 있다. 첼시와 토트넘(이상 잉글랜드)의 환영을 받을 것이다. 즉시 계약시 이적료를 낮출 수 있다'고 보도했다.

김민재는 2023년 여름 이적 시장을 통해 나폴리(이탈리아)를 떠나 바이에른 뮌헨에 합류했다. 그의 이적료는 5000만 유로 수준으로 알려졌다. 2024~2025시즌엔 빈센트 콤파니 바이에른 뮌헨 감독의 신임 속 팀의 수비 핵심으로 활약했다. 김민재는 아킬레스건 염증은 물론, 인후통, 허리 통증으로 고생하면서도 각종 대회를 치렀다. 올 시즌은 다소 부침이 있다. 그 사이 전 세계의 러브콜이 쏟아지고 있다.

팀토크는 '첼시는 여름 이적 시장에서 김민재 계약에 관심이 있다. 첼시는 젊은 선수들을 영입하는 경향이 있지만, 센터백의 필요성과 김민재의 경험 및 자질을 고려할 때 영입에 열린 마음을 갖고 있다'고 했다. 한 발 더 나아가 토트넘도 김민재 움직임에 관심이 있다는 얘기가 있다.


"韓 축구 '21호' 프리미어리거 나오나!" '괴물수비수' 김민재 첼시 …
스포츠조선DB

"韓 축구 '21호' 프리미어리거 나오나!" '괴물수비수' 김민재 첼시 …
사진=REUTERS 연합뉴스
팀토크는 '김민재는 바이에른 뮌헨과 2028년 여름까지 계약한 상태다. 바이에른 뮌헨은 올 여름 김민재와 결별할 경우 손해를 볼 수도 있다. 바이에른 뮌헨은 김민재의 이적료로 3500만 유로~4000만 유로를 생각하고 있다. 즉시 지불 제안이 포함될 경우 금액은 3000만 유로로 낮아질 수 있다. 김민재는 경험이 매우 풍부한 수비수다. 하지만 현재 그는 바이에른 뮌헨의 정규 선수가 아니다. 올 시즌 독일 분데스리가에선 단 11차례만 선발 출전했다. 유럽챔피언스리그(UCL)에선 단 2회 선발에 그쳤다'고 했다. 이 매체는 또 다른 언론의 보도를 인용해 '바이에른 뮌헨은 그의 일관성과 때때로 집중력이 떨어지는 부분에 우려가 남아있다'고 덧붙였다.

한편, 바이에른 뮌헨은 3월 1일 독일 베스트팔렌주의 지그날 이두나 파크에서 도르트문트와 리그 원정 경기를 치른다. 바이에른 뮌헨은 19승3무1패(승점 60)를 기록하며 1위를 달리고 있다. 도르트문트는 15승7무1패(승점 52)로 2위에 랭크돼 있다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

3.

남보라 13번째 동생, 대통령이 이름 지어줬다 "출산 당일 TV 출연" ('편스토랑')

4.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

5.

신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배 됐다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

2.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

3.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

4.

'만루포→백투백' 안현민·김도영 우타 거포 동시 폭발, 대표팀, 삼성 마운드 초토화 '린위민 공포' 지웠다[오키나와리포트]

5.

"매커니즘 무너진 것 같다" 사령탑 우려, LAD 사사키 선발 진입 먹구름?

스포츠 많이본뉴스
1.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

2.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

3.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

4.

'만루포→백투백' 안현민·김도영 우타 거포 동시 폭발, 대표팀, 삼성 마운드 초토화 '린위민 공포' 지웠다[오키나와리포트]

5.

"매커니즘 무너진 것 같다" 사령탑 우려, LAD 사사키 선발 진입 먹구름?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.