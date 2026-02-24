샤이니 태민, 차가원 대표와 1년 10개월 만에 결별...'신뢰 파탄'이 결정타

최종수정 2026-02-24 17:37

샤이니 태민, 차가원 대표와 1년 10개월 만에 결별...'신뢰 파탄'이…

[스포츠조선 김준석 기자] 샤이니 태민이 계약 기간이 남은 상태에서 결국 소속사와 결별했다.

수십억 원대 미정산 논란과 운영 문제 속에 1년 10개월 만에 동행을 정리했다.

24일 더팩트 보도에 따르면 태민은 최근 빅플래닛메이드엔터와 전속계약을 종료했다.

계약이 남아 있었지만 태민이 강력하게 해지를 요구했고, 양측은 별다른 분쟁 없이 합의에 이른 것으로 전해졌다.

업계에 따르면 차가원 대표는 태민의 요구를 받아들일 수밖에 없는 상황이었다.

이미 수십억 원대 미정산 의혹이 제기된 가운데, 태민의 동의 없이 외부 업체와 계약을 진행하는 과정에서 중대한 과실이 있었다는 주장까지 나오며 신뢰가 흔들렸다는 전언이다.

차가원 대표는 2023년 12월 MC몽과 함께 원헌드레드를 설립했고, 빅플래닛메이드엔터는 자회사로 편입됐다.

태민은 2024년 3월 16년간 몸담았던 SM엔터테인먼트와 계약을 마친 뒤 곧바로 빅플래닛메이드엔터로 이적했다.


그러나 2년도 채 되지 않아 결별 수순을 밟게 됐다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정子 '초5' 준후 방 공개, 급이 다른 럭셔리…호텔급 대형 통창→침대 가격만 약 2천만원 '헉'(이민정MJ)

2.

차태현, 소속사 대표의 굴욕...조인성 매니저로 전락 "섭외 전화·대본 대신 일겅줘"

3.

'故 최진실 딸' 최준희, 결혼식 앞두고 '41kg 비포 애프터' 공개..."지금 시작해야"

4.

'환연4' 박지현, 엔비디아로 재테크 대박…"삼성동으로 이사 가요"

5.

이용진 "신기루 결혼 때 준 금 1냥, 지금 900만 원…나도 사둘 걸" 후회

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정子 '초5' 준후 방 공개, 급이 다른 럭셔리…호텔급 대형 통창→침대 가격만 약 2천만원 '헉'(이민정MJ)

2.

차태현, 소속사 대표의 굴욕...조인성 매니저로 전락 "섭외 전화·대본 대신 일겅줘"

3.

'故 최진실 딸' 최준희, 결혼식 앞두고 '41kg 비포 애프터' 공개..."지금 시작해야"

4.

'환연4' 박지현, 엔비디아로 재테크 대박…"삼성동으로 이사 가요"

5.

이용진 "신기루 결혼 때 준 금 1냥, 지금 900만 원…나도 사둘 걸" 후회

스포츠 많이본뉴스
1.

'3억+시속 300km' 람보르기니에 오른 '람보르길리' 김길리 "연예인 된 기분...기쁘고 행복하다"

2.

'부상에 눈물 펑펑' 도로공사 1패 이상의 충격…'진땀승' 현대건설 1위 맹추격[수원 리뷰]

3.

"딱 1경기만 던지고 결승전은 더그아웃서 응원할게요" 스쿠벌, 무슨 뚱딴지같은 소리? 이걸 용인한 미국도 참

4.

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.