'비♥' 김태희, 한남더힐 127억에 팔았다..7년 만 85억 차익

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김태희가 서울 한남동 초고급 주택을 약 127억원에 매각하며 7년 만에 85억원이 넘는 차익을 거둔 것으로 확인됐다.
24일 한국경제TV 보도에 따르면, 김태희는 지난해 11월 서울 용산구 한남동 '한남더힐' 전용면적 233㎡ 1가구를 약 127억원에 매각했다. 매수인은 '청소왕'으로 알려진 구자관 삼구아이앤씨 대표다.
해당 주택은 김태희가 2018년 42억3천만 원에 전액 현금으로 매입한 것으로 전해졌다. 이후 2025년 11월 127억7천만원에 매각하며, 단순 계산으로 7년 만에 약 85억4천만원의 차익을 올린 셈이다.
한남더힐은 2011년 옛 단국대학교 한남동 캠퍼스 부지에 지하 2층~지상 12층, 32개 동, 총 600가구 규모로 조성된 초고급 주택 단지다. 정치인, 기업인, 톱 연예인들이 거주하는 것으로 유명하다. 기업인으로는 구광모 LG그룹 회장, 김기남 삼성전자 대표이사 부회장, 김택진 엔씨소프트 대표 등이 있고, 연예인으로는 손숙, 한효주, 박효진, 이영자, BTS 진, 지민, 소지섭 등이 거주한다.
김태희가 보유했던 전용 233㎡ 평형의 현재 시세는 120억~130억 원 선으로 평가된다.
한편 김태희는 2017년 가수 비와 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다. 김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com