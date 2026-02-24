정유미·박서준·최우식, 나영석에 속아 기습 국내 여행 떠났다..."용돈은 10만원" [공식]

기사입력 2026-02-24 14:18


정유미·박서준·최우식, 나영석에 속아 기습 국내 여행 떠났다..."용돈은…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 정유미와 박서준, 최우식이 나영석 PD에 속아 라이브 도중 갑자기 국내 여행을 떠났다.

24일 채널 십오야 측은 "유미서준우식 셋만 모르는 '꽃보다 청춘 : 리미티드 에디션'"이라는 제목으로 라이브를 진행했다.

이날 김대주 작가의 데뷔 20주년 축하 라이브를 진행한 가운데 정유미와 박서준, 최우식도 김대주를 축하하기 위해 깜짝 등장했다.

나영석 PD는 "세 사람이 잠깐이라도 인사하고 싶다고 해서 왔다"면서 "사실은 오늘 새로운 프로그램의 사전 모임을 할 거다. 이 프로그램도 많이 기대해달라"고 했다. 이에 박서준은 "무슨 프로그램을 하는 거냐. 알려달라"라고 말해 웃음을 안겼다.

나영석은 "'여름방학' 좋았다"는 댓글을 읽은 뒤 "'여름방학' 기억해 주는 사람이 많다. 마니아가 많더라. 첫 손님이 서준이었다"라고 했다.

이때 나영석은 시청자들을 향해 "우리가 무슨 프로그램 할지 정해져 있는데, 혹시라도 이 세 명이 무슨 프로그램 했으면 좋겠냐"라고 물었다. 당황한 정유미는 "그렇게 가는 거 아니냐"고 했고, 최우식은 "혹시 준비가 안 되어 있는 거 아니냐"라고 했다.

이후 '여행' 댓글이라는 쏟아졌고, 나영석은 "국내 여행, 해외여행 중 어디가 좋냐. 용돈은 얼마였으면 좋겠냐"라면서 계속해서 질문을 던졌다.

'국내 여행', '1인당 10만 원'이라는 댓글에 나영석은 "그러면 이들이 혹시라도 국내 여행을 떠난다면 언제 가는 게 좋겠냐"라고 물었다.


정유미·박서준·최우식, 나영석에 속아 기습 국내 여행 떠났다..."용돈은…

정유미·박서준·최우식, 나영석에 속아 기습 국내 여행 떠났다..."용돈은…

정유미·박서준·최우식, 나영석에 속아 기습 국내 여행 떠났다..."용돈은…

그때 '지금 당장'이라는 댓글이 쏟아졌고, 나영석은 "이게 시청자들의 의견이다. '국내 여행, 용돈은 10만 원, 지금 당장 떠났으면 좋겠다'. 누가 짠 것처럼 사람들이 많이 이야기해 주시는 거 보면"이라면서 준비해 놓았던 현수막을 공개했다.

그곳에는 '정유미, 박서준, 최우식의 여행을 응원합니다. 무사 출발, 무사 귀환 기원. 꽃보다 청춘 : 리미티드 에디션'이라고 적혀 있었다. 이를 본 세 사람은 "소름 돋았다", "계획이었다"라며 당황했다. 이어 박서준은 "20주년도 가짜냐. 다 설계였냐"라고 물었고, 나영석은 "사실 22주년이다"라며 웃었다.

나영석은 "우리 프로그램은 늘 무작정 갑자기 떠난다"라면서 "라이브 종료 후 여행을 충분히 즐기고 월요일에 서울로 돌아와서 바로 여러분 '덕분에 잘 즐기고 왔다'라고 보고하는 라이브를 켜도록 하겠다"라며 웃었다.

그러면서 나영석은 "리미티드 에디션, 뭔가 많은 제한이 걸려있다는 거다. 이 여행은 용돈은 10만 원, 국내 여행 외에 각종 많은 제한이 걸려있다"라면서 "많은 사람이 여러분이 고생하는 거 보고 싶어 한다. 이번에는 리미티드 에디션으로 다녀오도록 하겠다"라고 말한 뒤 라이브 종료 후 세 사람과 함께 떠나 이들이 어떠한 여행을 즐기고 돌아올지 관심이 모아진다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정子 '초5' 준후 방 공개, 급이 다른 럭셔리…호텔급 대형 통창→침대 가격만 약 2천만원 '헉'(이민정MJ)

2.

차태현, 소속사 대표의 굴욕...조인성 매니저로 전락 "섭외 전화·대본 대신 일겅줘"

3.

'故 최진실 딸' 최준희, 결혼식 앞두고 '41kg 비포 애프터' 공개..."지금 시작해야"

4.

'환연4' 박지현, 엔비디아로 재테크 대박…"삼성동으로 이사 가요"

5.

이용진 "신기루 결혼 때 준 금 1냥, 지금 900만 원…나도 사둘 걸" 후회

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정子 '초5' 준후 방 공개, 급이 다른 럭셔리…호텔급 대형 통창→침대 가격만 약 2천만원 '헉'(이민정MJ)

2.

차태현, 소속사 대표의 굴욕...조인성 매니저로 전락 "섭외 전화·대본 대신 일겅줘"

3.

'故 최진실 딸' 최준희, 결혼식 앞두고 '41kg 비포 애프터' 공개..."지금 시작해야"

4.

'환연4' 박지현, 엔비디아로 재테크 대박…"삼성동으로 이사 가요"

5.

이용진 "신기루 결혼 때 준 금 1냥, 지금 900만 원…나도 사둘 걸" 후회

스포츠 많이본뉴스
1.

'3억+시속 300km' 람보르기니에 오른 '람보르길리' 김길리 "연예인 된 기분...기쁘고 행복하다"

2.

'부상에 눈물 펑펑' 도로공사 1패 이상의 충격…'진땀승' 현대건설 1위 맹추격[수원 리뷰]

3.

"딱 1경기만 던지고 결승전은 더그아웃서 응원할게요" 스쿠벌, 무슨 뚱딴지같은 소리? 이걸 용인한 미국도 참

4.

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.