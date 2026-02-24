[단독] 김소현, ♥송강과 5년 만에 재회..'하얀 스캔들' 주인공

연예계 관계자는 24일 스포츠조선에 "김소현이 송강과 함께 '하얀 스캔들'의 주인공으로 나선다"고 밝혔다. '하얀 스캔들'은 과거 촉망 받던 아역배우였지만 오빠의 죄를 뒤집어쓰며 한순간에 추락한 주인공, 지은설이 연기에 대한 꿈을 놓지 못해 로드 매니저로 살아가던 중 과거 사건의 중심이었던 단이혁을 만나 계약 연애를 하면서 묻혀있던 비밀을 향해 다가가는 이야기를 담은 작품. 인기 웹소설을 원작으로 하는 작품으로, 드라마 제작에 박차를 가하는 중이다.
김소현은 극중 전직 아역배우이자 현재는 매니저로 일하고 있는 지은설을 연기한다. 과거 단이혁과 엮였던 사건으로 인해 추락했던 아역배우 출신이자, 단이혁에게 계약 연애를 제안받는 인물. 송강이 연기하는 단이혁과는 계약 연애로 얽혀 감정의 변화가 생기는 모습까지 담아내며 시청자들의 몰입을 도울 것으로 보인다.
아역배우로 데뷔한 김소현은 '하얀 스캔들'을 통해 새로운 연기를 선보이게 될 전망. 그동안 '좋아하면 울리는', '달이 뜨는 강', '소용없어 거짓말', '우연일까?', '굿보이' 등 로맨스와 액션을 넘나드는 열연을 펼쳐왔던 김소현이기에 '하얀 스캔들' 속의 섬세한 감정연기에도 기대가 쏠린다. 여기에 송강과는 '좋아하면 울리는' 이후 약 5년 만에 재회하게 될 예정. 당시 김조조와 황선오로 분해 많은 시청자들에게 '사약'을 먹여왔던 두 사람의 재회이기에 이들을 기다려왔을 팬들에게는 희소식이 될 전망이다.
'하얀 스캔들'은 탄탄한 원작을 기반으로 하는 작품으로, '사랑이라 말해요'를 썼던 김가은 작가가 드라마 집필을 맡았다. 여기에 '마더', '악의 꽃' 등을 통해 섬세한 연출력을 보여줬던 '믿고 보는 감독' 김철규 감독이 연출을 맡게 될 예정. '하얀 스캔들'은 캐스팅 작업에 한창인 상황으로, 송강의 '포핸즈' 촬영이 마무리된 뒤 하반기 촬영에 돌입한다.