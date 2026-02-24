윤후, 박남정 딸·최재원 딸과 묘한 삼각관계에 눈치.."과호흡 온다"

기사입력 2026-02-24 15:39


윤후, 박남정 딸·최재원 딸과 묘한 삼각관계에 눈치.."과호흡 온다"

[스포츠조선 조윤선 기자] 윤민수의 아들 윤후가 묘한 삼각관계 속에서 눈치를 보는 모습으로 웃음을 자아냈다.

내일(25일) 첫 방송되는 tvN STORY와 티캐스트 E채널의 공동 제작 예능 '내 새끼의 연애2'는 1화 선공개 영상을 공개했다. 영상에는 박남정 딸 박시우와 최재원 딸 최유빈과 묘한 삼각관계를 형성한 윤민수 아들 윤후의 모습이 담겨 관심을 모았다.

영상에서 윤후는 시우와 즉석밥을 찾던 중 라면을 발견하고는 반가워했다. 이를 본 시우가 "라면 좋아한다고 하지 않았냐. 이따가 하나 끓이자"라고 제안하자, 윤후는 "내가 한번 잘해보겠다"고 답했다. 이에 시우는 "같이 하자"며 적극적인 모습을 보였다.

한편 홀로 요리 재료를 손질하던 유빈은 두 사람의 다정한 분위기를 의식한 듯 뒤를 돌아봤다. 이를 지켜보던 김성주는 "유빈이는 일하러 온 사람이냐"며 안타까움을 드러냈고, 아빠 최재원 역시 "귀는 완전히 뒤로 열려있을 텐데"라며 안쓰러워했다.


유빈은 제작진과의 인터뷰에서 "신경이 쓰이긴 했다. 내심 윤후 님이랑 같이 팀 하고 싶었는데 시우 님이 윤후 님께 장난스럽게 말도 걸고 이것저것 물어보니까 티는 안 냈지만 속으로는 좀 그랬다"고 솔직하게 털어놨다.

이후 윤후가 구운 스테이크가 완성됐고, 그는 시식을 준비했다. 그러면서 "어쨌든 두 분이 나한테 호감을 표현한 것 같았는데 뭔가 한 분한테만 먼저 먹여드리면 다른 한 분이 좀 서운해할 것 같았다. 그런 게 계속 걸렸던 거 같다"고 말했다. 이를 본 윤민수는 "그냥 네 입에 넣어라"라고 말해 웃음을 자아냈다.

두 사람 사이에서 눈치만 보며 연신 힐끔거리던 윤후의 모습에 김성주는 "윤후 과호흡 온다"며 웃음을 참지 못했다.

