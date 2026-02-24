'86세' 전원주, 여성 탈모 '가발 하나로 30년 어려졌다'..며느리 깜짝 "다른 분 같아"

[스포츠조선 김수현기자] '86세' 배우 전원주가 휑했던 뒷통수에 가발을 쓰고 30년이 어려졌다.

24일 유튜브 채널 '전원주-전원주인공'에는 '뻥 뚫린 뒷머리 커버하러 며느리와 가발 맞추고 왔습니다'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 전원주는 "아까 보니까 머리를 자꾸 만지는 것 같다"는 PD의 말에 "요즘따라 머리가 엄청 빠지는 거 같다. 여자 머리는 볼륨이 생명인데 푹 가라앉아있지 않냐. 가라앉아있다"라고 속상해 했다.

'건강'에 대해서도 "제가 건강에는 자부심이 있지 않냐. 근데 이제 나이가 드니까 하루하루가 달라지는 걸 조금씩 느낀다. 요즘은 일어날 때마다 몸이 뻐근하더라"라 털어놓았다.

이어 "요즘 중년 여성들이 나이들수록 체력 저하 때문에 엄청 걱정들을 하지 않냐. 나도 걱정이 되더라"라 했다.


그는 "머리숱은 어디서 찾아야 되는 거냐. 들어보니까 남대문에 없는 게 없지 않냐. 가발이 기가 막힌다 하더라. (내 뒷통수가) 뻥 뚫렸다. 거기다 뭘 이렇게 좀 젊은 여자처럼 틀어박으려고 한다"라며 가발을 맞추겠다 예고했다.

식사를 한 뒤, 며느리는 "어머니 가발 한 번 같이 보러 가자. 종류가 여러가지 있으니까 어머니가 여러가지 써보시고 마음에 드는 걸로 고르셔라"라며 살뜰하게 챙겼다.

가발가게에는 다양한 스타일의 가발들이 가득했다. 전원주는 "별게 다 있다"라며 감탄했다.


거울로 본 전원주의 머리는 생각보다 심각한 상태. 머리를 감싸는 가발을 쓴 전원주에 며느리는 "다른 분 같다. 50대 같다"라며 놀라움을 금치 못했다. 결국 전원주는 마음에 드는 부분가발을 구매했다.

전원주의 모습을 본 며느리는 자신도 부분가발을 착용해봤다. 달라진 며느리에 전원주는 "10살은 달아났다"라 했고 며느리는 "어머니는 20년은 젊어보인다"라고 칭찬을 주고 받았다.

가발 가게 사장님은 "요새는 중년 여성 탈모가 생각보다 많아서 손님들이 가발 찾으러 많이 오는 편이다"라 했고, 전원주는 "갱년기 지나면 머리숱고 그렇고 건강도 예전 같지 않아 위축된다"라고 공감했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.