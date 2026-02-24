'환연4' 박지현, 엔비디아로 재테크 대박…"삼성동으로 이사 가요"

'환연4' 박지현, 엔비디아로 재테크 대박…"삼성동으로 이사 가요"

[스포츠조선 김준석 기자] '환승연애4'에 출연해 큰 사랑을 받았던 박지현이 남다른 재테크 실력을 공개하며 강남구 삼성동으로 보금자리를 옮긴다는 소식을 전했다.

24일 공개된 유튜브 채널 '인생84'에는 "환승연애4 지현원규와 함께"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 기안84는 현재 살고 있는 집에서 이사를 앞둔 박지현의 자택을 방문해 진솔한 토크를 나눴다.

박지현은 "현재 집에서 2년을 살았고, 다음 주에 삼성동으로 이사를 간다"고 밝혀 기안84를 놀라게 했다.

삼성동은 강남 내에서도 손꼽히는 부촌으로, 기안84가 놀라워하자 박지현은 "재테크도 잘했고 그동안 모아놓은 돈도 있다"고 털털하게 답했다.


그의 재테크 비결은 다름 아닌 '미국 주식'이었다. 박지현은 "코로나19 당시에 엔비디아(NVIDIA) 주식을 샀다"며 "사실 정보통 지인이 있었는데, 시드가 많지는 않았지만 운 좋게 얻어걸렸다"고 겸손하게 설명했다.

최근 AI 열풍으로 급등한 엔비디아 주식을 선제적으로 매수해 자산을 증식했음을 시사한 대목이다.

박지현은 떠나는 집에 대한 애정도 드러냈다.


그는 "이 집이 저에게 행운을 많이 가져다줬다"며 "'환승연애4' 방송 이후 모델 관련 일들이 많이 들어와 너무 감사한 마음"이라고 전했다.

삼성동으로 이사하며 새로운 시작을 알린 박지현은 앞으로도 모델 활동 등 다양한 분야에서 활발한 행보를 이어갈 것으로 보인다.

