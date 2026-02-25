조혜련, 자녀 연락 두절설에 솔직 심경 고백..."의연하게 대처"

24일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 '기 쎄 보인다고 이런 소문까지 났다고? [신여성] EP.18 기쎈 언니들 (w. 카모)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 래퍼 카모가 게스트로 출연했다.
이날 이경실은 대중의 오해에 대한 생각을 묻자 "내가 생각하고 말했던 것과 다르게 알려질 때가 있다. 예전에는 나도 정말 끙끙 앓았다. 내가 화면에서 많이 웃긴 하지만 나도 소심하다"고 털어놨다.
이어 "나와 관계없이 상관없이 나의 말과 전혀 다른 뜻으로 전달될 때가 있는데 그걸 내가 어떻게 일일이 다 얘기하겠냐. 내가 선택한 길이니까 받아들이고 사는 수밖에 없다"고 담담하게 답했다.
조혜련 역시 "많은 일들이 있었다. 그럴 때마다 일희일비하지 않는 거 같다. 물론 감정이 들기는 한다. 어떻게 처리해야 할지에 대한 생각도 많이 하지만 사람들에게 알려진 사람이고 영향을 끼치는 사람이기 때문에 그거에 대해서 (감정에 따라) 파도타기를 하진 않는다"고 밝혔다.
그러면서 "최근에 한 방송에서 '애들이 다 크니까 연락도 안 된다'고 이야기했더니 '조혜련, 이제 아이들하고 연락 안 한다'고 기사가 났다"며 "옛날처럼 애들한테 세세하게 관여하지 않는다고 표현한 건데 그렇게 표현하면 엄청 기사화가 되지 않냐"며 아쉬움을 드러냈다. 이어 "그런 일들은 그냥 지나가는 구름이라고 생각하고 의연하게 대처하면서 그냥 갈 수 있는 거다"라고 덧붙였다.
또 이경실은 오해하는 사람들에게 한마디해달라고 하자 "오해하는 거 풀고 싶지 않다. 이 방송을 지켜보셨다면 내가 어떤 사람이라는 거 알 테니까 난 예전에도 열심히 살았고 앞으로도 계속 열심히 살겠다"고 전했다. 조혜련은 "나는 세다. 센 언니라는 거 인정하고 인생 굴곡 많고 힘든데 계속 세게 살도록 하겠다"고 말했다.