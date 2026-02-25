'김우빈♥' 신민아, 직접 그린 신랑·신부 '커플 샤워가운'에 딱..사진집 선물까지 "감동"
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 신민아가 팬들의 애정과 정성이 담긴 특별한 선물에 감동을 전했다.
신민아는 24일 자신의 사회관계망서비스에 "I'll always remember this! Thank you! Love you"라는 글과 함께 글로벌 팬덤으로부터 받은 선물을 공개했다. 팬들은 신민아만을 위한 특별 제작 책을 선물해 눈길을 끌었다.
해당 책에는 신민아의 다양한 사진과 인터뷰 모음은 물론, 각국 팬클럽이 보낸 편지가 영어와 한국어 등 여러 언어로 담겨 의미를 더했다.
특히 팬들은 "민아 씨가 사랑하고 민아 씨를 사랑하는 분과 함께 새로운 인생의 챕터를 시작했다는 걸 알게 돼서 너무 기쁘고 뿌듯하다"며 "항상 건강하고 오래도록 의미 있는 결혼 생활을 하길 바란다"며 신민아와 김우빈의 앞날을 축복했다.
신민아는 선물 받은 책을 영상으로 남기며 손가락 하트와 함께 "감동"이라는 글을 덧붙여 팬들에게 고마운 마음을 표현했다.
또한 글로벌 팬덤은 두 사람이 부부로 맞이하는 첫 밸런타인데이를 기념해, 신민아가 청첩장에 직접 그려 화제를 모았던 신랑·신부 그림을 커플 샤워 가운에 새겨 선물한 것으로 전해졌다.
한편 신민아는 5세 연하의 배우 김우빈과 10년 공개 열애 끝에 지난해 12월 결혼식을 올렸다. 올해 초 스페인으로 신혼여행을 다녀왔으며, 현재는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 공개를 앞두고 있다.
