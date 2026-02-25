손미나, 이혼·교통사고 겪더니..韓 떠나 스페인 정착 "나무 키우며 살아 행복"

기사입력 2026-02-25 09:39


손미나, 이혼·교통사고 겪더니..韓 떠나 스페인 정착 "나무 키우며 살아…

[스포츠조선 이게은기자] 방송인 손미나가 스페인 살이에 만족감을 드러냈다.

24일 '올라미나' 채널에는 '장기 여행자가 가드닝을 사랑하면 일어나는 일들 (feat. 자동 급수 시스템, 다친 식물 되살리기 외)'이라는 영상이 공개됐다.

손미나는 "날이 좋아 테라스에서 일하기 안성맞춤이다. 바르셀로나 집 테라스를 정리하는 날이다. 테라스를 꾸미는 일은 생각했던 것보다 훨씬 행복하다. 힘들지만 기대된다"라며 바르셀로나 집 테라스 전경을 카메라에 담았다.


손미나, 이혼·교통사고 겪더니..韓 떠나 스페인 정착 "나무 키우며 살아…
성당이 보이는 탁 트인 뷰, 정원을 채운 다양한 꽃과 나무가 눈길을 끌었다. 손미나는 바나나 나무, 올리브 나무, 레몬 트리 등을 관리했고 예쁜 꽃도 심었다.

손미나는 "25년 전, 이탈리아로 가는 길에 잠깐 들른 바르셀로나가 너무 예뻐서 여기에서 꼭 살아야겠다고 결심했는데... 성당이 완공되는 모습을 보고 나무를 키우며 살게 될 줄이야. 사람 일은 모르는 것 같다"라며 스페인살이에 만족감을 드러냈다.

한편 손미나는 2007년 비연예인과 결혼했지만 이듬해 이혼했다. 이후 2018년 하와이에서 큰 교통사고를 당했다고 밝혀 화제를 모았다. 손미나는 "병원에서 못 걸을 수도 있다고 했는데, 그때 인생이 바뀌었다. 당장 내일 세상이 멈춘다고 해도, 오늘 내가 하고 싶은 걸 하며 살자고 결심하게 됐다"라고 말했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍영기, 10분 만에 1.6억 찍었다...세금 완납 후 화장품 완판 신화

2.

'둘째 임신' 나비, 브라렛 하나 입고 D라인 노출..늘씬한데 배만 볼록

3.

'성매매 합법화 주장' 김동완, 5일 만 입 열었다 "하고싶은 말 했을 뿐"

4.

'256억 포기' 민희진, '퇴출' 다니엘 감쌌다.."멤버들 무대·법정 나뉘는 현실 괴로워"[종합](전문)

5.

유상무, 대장암 3기 수술 9년…♥아내 뭉클한 축하 "완치남 고마워"

연예 많이본뉴스
1.

홍영기, 10분 만에 1.6억 찍었다...세금 완납 후 화장품 완판 신화

2.

'둘째 임신' 나비, 브라렛 하나 입고 D라인 노출..늘씬한데 배만 볼록

3.

'성매매 합법화 주장' 김동완, 5일 만 입 열었다 "하고싶은 말 했을 뿐"

4.

'256억 포기' 민희진, '퇴출' 다니엘 감쌌다.."멤버들 무대·법정 나뉘는 현실 괴로워"[종합](전문)

5.

유상무, 대장암 3기 수술 9년…♥아내 뭉클한 축하 "완치남 고마워"

스포츠 많이본뉴스
1.

'캡틴' 손흥민 45분 교체, 1차전 '1골 3도움' 결정적...LA FC 챔피언스컵 16강 진출, 에스파냐전 합계 스코어 7대1 완벽 제압

2.

'혜성이 이제 좀 치네!' 로버츠 감독의 선구안 칭찬…다저스 2루수 '주전 청신호'→"약점 많이 메웠다"

3.

이러다가 포르투갈산 홀란 되겠네...15살 호날두 아들 미친 성장, '964골' 아빠보다 크다 '2m 육박'

4.

[오피셜]"388억, 진심이세요?" 세일, ATL 최고액 연봉 수립...37세 사이영상 수상자 로아주보다 많이 받는다

5.

오타니의 MVP 강탈보다 '불화설' 해결이 먼저→메츠의 지독한 40년 무관…'우선 순위 틀렸다' 지적

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.