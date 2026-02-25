"꼭 잡고 싶다!" 12팀 중 4팀이 지목...공공의 적은 '우승후보' 대전[K리그1 미디어데이]

하나은행 K리그1 2026 개막 미디어데이가 25일 오전 서울 홍은동 스위스그랜드호텔 컨벤션센터에서 열렸다. 대전 황선홍 감독이 시즌 목표를 말하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.2.25/
[스포츠조선 박찬준 기자]공공의 적도 대전하나시티즌이었다.
25일 서울 홍은동 스위스그랜드호텔에서 '하나은행 K리그2026 미디어데이'가 열렸다. K리그1 12개팀 사령탑과 주장은 물론, 각 팀 팬들까지 함께 했다. K리그1은 28일 개막된다.
역시 가장 큰 관심사는 우승의 향방이다. K리그1은 2017년부터 무려 9년간 현대가 천하였다. 전북 현대가 6번, 울산HD가 3번의 우승을 차지했다. 개막 전 각 팀 감독과 주장들은 대전이 이 구도를 깰 것이라 예상했다. 무려 7팀이 대전을 꼽았다.
이 흐름에 맞춰, 가장 잡고 싶은 팀도 대전이 가장 많은 표를 받았다. 12개팀 중 대전과 우승 경쟁을 할 것으로 예상되는 정정용 전북 감독은 "우리가 원하는 바를 이룰려면 우승 경쟁 하는 팀을 잡아야 한다. 바로 옆에 있네요. 대전"이라고 했다. 정경호 강원 감독도 "지난 시즌에 대전과 세 번 붙었는데 세 번 다 비겼다. 올해 승부를 내야하지 않나 싶다. 대전이 좋은 팀으로 가고 있는데 우리도 잘 따라가야 좋은 팀이 될 수 있다. 이겨보고 싶다"고 했다.
개막전에서 대전을 만나는 유병훈 안양 감독은 "작년에도 느꼈지만, 첫 경기를 잘 치러야 한다. 대전의 잘된 영입이 시너지를 내기 전에 잡아보도록 하겠다"고 했다. 박태하 포항 감독도 개막전에서 대패를 한 대전과 지난 시즌 1승2무1패로 결론을 내지 못한 전북을 잡고 싶다고 했다.
가장 많은 지목을 받은 황선홍 대전 감독은 "모든 팀들이 다 경계 대상이다. 하지만 내가 유독 약한 전북을 잡고 싶다. 대결할 기회가 있을건데 개막전 잘 치르고 전북전 잘 준비하겠다"고 했다.
서울도 이기고 싶은 팀으로 꼽혔다. 제주의 세르지우 코스타 감독은 "모든 경기를 준비하면서 이기려고 할건데 고르라면 서울"이라며 "김진수에게 악몽을 선사하고 싶다"고 했다. 이어 "장난이다. 김진수는 나의 친한 친구"리고 웃었다. 윤정호나 인천 감독은 "개막전이 경인 더비다. 확실히 선수들이나 팬들 모두 관심이 많더라. 쉽지 않겠지만, 서울전을 잘치르면 시즌을 순조롭게 할 수 있다. 첫 단추가 중요하다"고 했다.
많은 감독들이 개막전에 대한 중요성을 강조했다. 김현석 울산 감독은 "고향도 강원도고 개막 경기고 해서 첫 단추를 잘 꿰고 싶다. 강원을 꼭 이기고 싶다"고, 김기동 서울 감독도 "지난 시즌 상승세를 탈 수 있는 기세를 못탄게 아쉽다. 개막전서 승리해 상승세를 타면 어느 팀도 해볼만 하다. 개막전에 모든 것을 쏟겠다"고 했다.
이영민 부천 감독은 연고 이전의 악연이 있는 제주를 꼽았다. 이 감독은 "팬들이 기대하는 제주와의 경기에서 꼭 이기겠다"고 했다. 최약체로 분류된 광주의 이정규 감독은 "어떤 팀을 이기기 보다는 환경이 좋지 않아 우리 스스로를 이기자고 준비하고 있다"고 했다.