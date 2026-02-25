홍영기, 10분 만에 1.6억 찍었다...세금 완납 후 화장품 완판 신화

[스포츠조선 이지현 기자] '1세대 얼짱' 출신이자 쇼핑몰 대표로 활동 중인 홍영기가 초고속 매출 기록을 직접 공개하며 다시 한 번 화제의 중심에 섰다.
홍영기는 지난 24일 자신의 SNS를 통해 "10분 만에 매출 실화예요?"라는 글과 함께 매출 인증 화면을 공개했다. 캡처된 화면에는 1억 6621만 6470원이 찍혀 있어 놀라움을 안겼다. 단 10분 만에 1억 원이 넘는 매출이 발생한 셈이다.
그는 "다들 오래 기다린 건 알고 있었지만 이렇게 많이들 사랑해주고 계신다는 걸 다시 한 번 느꼈다. 얼른 달리세요"라며 구매를 독려했다.
이후 추가로 공개한 화면에서는 더욱 가파른 상승세가 확인됐다. 8시간 만에 누적 매출은 4억 2241만 3090원으로 급증했고, 주문 건수는 5336건을 돌파했다. 홍영기는 "역대급 매출에 입틀막하고 있다. 하이라이터 재고가 얼마 남지 않았다"며 완판 분위기를 전했다.
해당 매출은 하이라이터와 비비크림 등 화장품 판매를 통해 올린 수익으로 알려졌다. 공개 직후 "깜빡한 사이 품절이다", "장바구니 담아놨는데 못 샀다", "재고 추가 예정 없냐" 등 소비자들의 반응이 이어지며 브랜드 인기를 실감케 했다.
그런가 하면, 매출 인증과 함께 그의 과거 이력도 다시 주목받고 있다. 홍영기는 2020년 세금 고의 체납 의혹이 불거졌을 당시 "어린 나이에 사업을 시작해 세무에 대해 무지했다"고 해명했다. 이어 "지난 2년간 꾸준히 세금을 냈고 남은 금액도 집을 팔아 완납하겠다"고 밝힌 바 있다. 이듬해 그는 "체납했던 세금을 모두 완납했다. 집을 판 잔금으로 남아 있던 1억 9000만 원을 전액 납부했다"고 전하며 책임을 다했다고 알렸다.
한편 2009년 코미디TV '얼짱시대'에 출연해 이름을 알린 홍영기는 현재 온라인 쇼핑몰과 자체 브랜드를 운영 중이며, 개인 채널을 통해 팬들과 활발히 소통하고 있다. 2012년 '얼짱TV'에 함께 출연했던 3세 연하 이세용과 결혼해 두 아들을 두고 있다.