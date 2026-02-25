"그런 습관 나오면 안돼" 초초초 긴장 모드, 캠프부터 강력한 메시지, 6:4 선수교체→느슨하면 고치행[오키나와리포트]
|22일 일본 오키나와 니시자키 야구장에서 열린 한화 이글스와 지바 롯데의 연습경기. 10대0 뒤지고 있는 5회초 한화 김경문 감독이 선수들을 독려하고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.22/
[오키나와=스포츠조선 정현석 기자]한화 이글스의 오키나와 스프링캠프에 긴장감이 감돌고 있다.
'실력은 부족할 수 있어도, 나쁜 습관은 용납하지 않겠다'는 김경문 감독의 강력한 메시지가 선수단 1,2군 대규모 이동을 통해 현실화됐다.
한화 구단은 24일, 오키나와 1군 캠프와 고치 2군 캠프 간의 선수단 이동을 공식 발표했다.
오키나와 일본 캠프에 있던 임종찬, 이원석, 정민규, 조동욱, 김종수, 윤산흠 둥 총 6명의 선수가 고치 2군 캠프로 이동했다. 최인호, 김도빈, 양수호, 원종혁 등 총 4명의 선수가 2군 고치 캠프에서 오키나와 1군 캠프로 합류했다.
이번 이동에서 눈에 띄는 점은 1군 경험이 적지 않은 선수들이 대거 포함되었다는 점.
|22일 일본 오키나와 니시자키 야구장에서 열린 한화 이글스와 지바 롯데의 연습경기. 한화 조동욱이 역투하고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.22/
김경문 감독은 이날 오키나와 온나손 볼파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 연습경기에 앞선 인터뷰에서 "경기는 질 수 있다. 상대가 잘하면 지는 것이 당연하다"면서도, "하지만 나와서는 안 될 습관이 나오면 안된다"고 징계성 2군행임을 암시했다.
특히 1군 마운드에서 활약해줘야 할 투수들을 향해 "1군에서 던졌던 친구들이 조금 더 느끼고 잘 던져야 팀이 좋은 위치에 갈 수 있다. 그래서 미리 보내게 됐다"며 성찰의 시간을 부여한 이유를 설명했다.
떠난 이들이 있다면, 기회를 잡은 이들도 있다. 이번에 1군 캠프로 부름을 받은 투수 양수호에 대해 김 감독은 남다른 기대감을 보였다. KIA로 FA이적한 김범수 보상선수로 영입한 2년차 우완 파이어볼러.
|22일 일본 오키나와 니시자키 야구장에서 열린 한화 이글스와 지바 롯데의 연습경기. 한화 윤산흠이 역투하고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.22/
김 감독은 "2군 경기 내용을 보면 스피드는 조금 떨어져 있지만, 나름대로 자기 공을 던지고 있다고 보고 받았다. 2군과 달리 1군 캠프에 오면 선수들이 부담을 갖기 마련인데, 우리 팀이 기대하는 투수라면 만날 날짜를 조금 당겨 여기서 직접 보고 싶었다"고 1군에 부른 이유를 설명했다.
김 감독은 양수호의 컨디션이 괜찮다면 오키나와 연습경기 일정 중 실전에 투입해 직접 기량을 점검할 계획임을 밝혔다.
고치로 이동한 선수들에게 문이 완전히 닫힌 것은 아니다. 김 감독은 "내달 9일과 10일 한국으로 돌아가 바로 청백전을 치른다. 그때 컨디션을 보고 코치진과 상의해 다시 부를지 결정할 것"이라며 문을 열어뒀다.
|한화 이글스 투수 왕국에 합류한 양수호. 사진제공=한화 이글스
캠프 막판으로 접어드는 시점. 체력적으로 힘들고, 이에 따라 긴장감이 살짝 풀어질 수 있는 시기다.
이번 이동은 선수단 전체에 '느슨하면 언제든 자리를 잃을 수 있다'는 확실한 경고의 메시지가 됐다. 시즌 개막을 앞두고 선수단의 텐션을 끌어올리는 김경문식 '원칙 야구'가 2년 연속 한국시리즈 진출을 노리는 한화의 굿 스타트로 이어질지 지켜볼 일이다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
