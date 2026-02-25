옥택연, ♥4살 연하 연인과 4월24일 결혼 확정…2PM 두 번째 품절남

옥택연, ♥4살 연하 연인과 4월24일 결혼 확정…2PM 두 번째 품절남

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 배우 옥택연이 4살 연하의 연인과 오는 4월 결혼식을 올린다.

25일 스포티비뉴스 측은 "옥택연이 오는 4월 24일 서울 모처에서 결혼식을 올린다"고 보도했다. 이에 옥택연은 황찬성에 이어 2PM에서 두 번째 품절남이 된다.

옥택연은 지난해 결혼식을 공식 발표한 바 있다. "옥택연이 오랜 기간 만남을 이어온 분과 서로의 인생을 함께하기로 약속했다"면서 "결혼식은 내년 봄에 양가 가족들과 친인척, 가까운 지인들만 모시고 서울 모처에서 비공개로 진행될 예정이다. 배우자가 비연예인인 만큼, 세부사항은 비공개로 진행되는 점 깊은 양해 부탁드린다"고 했다.

이후 자필 편지를 통해 팬들에게도 결혼 소식을 직접 알린 바 있다.

특히 옥택연은 지난해 2월 프랑스 파리에서 여자친구와 함께 찍은 스냅이 유출되며 한 차례 결혼설에 휩싸인 바 있다. 당시 스냅에는 옥택연은 여자친구에게 꽃다발과 반지를 선물하는 모습이 담겼다. 소속사는 당시 "프러포즈가 아니라 지난해 여자 친구의 생일 이벤트로 준비한 것이며 단순한 커플 스냅"이라고 해명하기도 했다.

이후 지난해 'KBS 연기대상'에서 미니시리즈 부문 우수상을 받은 후 "저의 예비신부에게 진심으로 감사의 말씀을 전한다. 사랑해"라고 깜짝 고백을 하며 많은 축하를 받았다.

olzllovely@sportschosun.com

