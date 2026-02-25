주장 생일 케이크를 바닥에 쏟았다! → 어수선한 롯데, 이것으로 '액땜'일까 [미야자키 현장]

[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] 주장 전준우의 생일 케이크가 바닥으로 쏟아졌다. 안 그래도 연초부터 여러 사건들로 어수선한 롯데다. 이것으로 '액땜'이 되길 롯데는 바랄지도 모르겠다.
롯데는 25일 일본 미야자키에서 진행하는 스프링캠프 오후 훈련에 앞서 전준우 깜짝 생일파티를 준비했다. 전준우는 1986년 2월 25일 생이다. 실내 훈련장에 선수단이 집결해 운동을 시작하기 직전 황성빈이 케이크를 들고 등장했다. 황성빈이 전준우 후방으로 은밀하게 접근했다. 기척을 느낀 전준우는 돌아보자마자 "깜짝이야!"라고 소리쳤지만 활짝 웃으며 싫지 않은 기색을 내비쳤다.
전준우는 "예상 못 했다. 작년에는 호텔에서 해줬었다. 오늘 이렇게 야구장 나와서 해줄 줄은 생각을 못했다"며 웃었다.
황성빈은 케이크를 전준우의 얼굴에 묻히려는 시늉을 하다가 멈췄다. 케이크가 미끄러져서 바닥에 뚝 떨어졌다.
전준우는 "뭘 하려고 했는지 모르겠다. 얼굴이 빨개져가지고 당황했더라. 그런데 고맙다. 나는 항상 생일을 외국에서 맞이하는데 선수들이 잊지 않고 챙겨줘서 뜻깊었다"고 감사 인사를 전했다.
롯데는 스프링캠프 출발 직전 구원투수 정철원이 이혼설에 노출됐다. 가족 갈등이 SNS를 통해 여과 없이 확산되면서 난처한 상황에 처했다. 2월에는 대만 1차 전지훈련 도중 고승민 김동혁 김세민 나승엽이 사행성 오락장을 방문에 전자 베팅 게임을 이용했다. KBO 출전 정지 징계까지 받았다.
사진제공=롯데자이언츠
사진제공=롯데자이언츠
전준우는 "외부에서 볼 때에는 분위기가 무겁고 안 좋아 보일 수 있다. 선수들은 나름대로 안에서 계속 분위기 순환을 하려고 노력했다. 남은 선수들은 야구를 계속 해야 되니까 정비 잘해서 계속 좋게 만들어가려고 한다"고 말했다.
전준우는 어느새 40번째 생일을 맞이했다.
전준우는 "자꾸 나이 이야기를 너무 많이 하는데 솔직히 나이는 숫자에 불과하다"며 너스레를 떨었다. 전준우는 "물론 20대처럼 막 열심히 해야지 이런 건 아니다. 제가 하던 거 꾸준히 놓치지 않고 소화하고 있다. 나이를 먹었지만 운동량이 줄지 않았다면 체력이 떨어지지 않았다는 뜻 아닌가. 준비 잘해서 야구장에서 보여드리겠다"며 자신감을 나타냈다.