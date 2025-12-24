'빅마마' 이혜정, 성형 견적 1200만원..수술 결심 "못생겼다고 꾸짖…

24일 '빅마마 이혜정' 채널에는 '댓글 보고 결국 성형외과 다녀왔습니다...(솔직 고백)'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.
이날 성형외과를 찾은 이혜정은 "오늘 고민 해결을 좀 하고 싶다. 지난번에 유튜브에 맨얼굴로 나갔다니 못생겼다고들 하더라. 난 내가 그렇게 못생긴 줄 몰랐다"며 "못생겼다고 날 꾸짖으니까 사람이 주눅 들어서 살겠냐. 나도 화 엄청 났다. 그래서 오늘 (얼굴을) 싹 개벽할 수 있는 도움을 청해보려고 한다"고 말했다.
이혜정은 성형외과 전문의에게 "눈이 크면서 찢어진 눈인데 나이 들어서 처지니까 눈이 덮여서 잘 보이지도 않는다. 눈이 옴팍한 올빼미 눈이 될까 봐 제일 걱정이다. 그렇지 않아도 사납다고 하는데 더 사나워져 보일까 봐 걱정이다"라며 고민을 털어놨다.
성형외과 전문의는 이혜정의 얼굴에 직접 선을 그어가면서 눈썹과 눈 사이, 팔자주름, 심부볼 등에 대해 설명했다. 특히 이혜정은 실 리프팅 효과에 큰 기대감을 드러내며 "이렇게 되면 해야 되지 않겠냐. 이렇게 예쁠 수가 있냐"며 들뜬 모습을 보였다.
이어 이혜정은 "제일 중요한 건 돈을 얼마나 갖고 와야 하냐"고 물었고, 성형외과 전문의는 "대략 PDO실 파란색 실 넣는데 100~200만 원 사이가 된다. 좀 더 오래 지속되는 2~3년 정도 지속되는 실들을 같이 믹스해서 쓴다고 하면 300만 원 정도 된다"며 "눈 수술은 3~400만 원대이고, 하안검수술을 한다고 하면 300만 원대"라고 말했다.
이를 들은 이혜정은 "집 방 한 칸 전세 놔야겠다. 그래도 젊어질 수 있으면 3개월 카드로 할부하면 되겠다"며 수술 의지를 드러냈다.
그러면서 "당연히 젊어지고 싶고 건강하고 싶다. 내 얼굴에 자신이 생기면 내 마음도 더 건강해지지 않겠냐. 훨씬 더 내 삶이 에너지가 생길 것 같다"며 "평생 예쁘다는 소리는 들어본 적이 없다. 근데 사람들이 날 보면 실물이 낫다고 이야기한다. 카메라 감독들이 날 이렇게 찍는 거지 실물 보면 엄청 괜찮다. 이젠 그냥 빅마마 이혜정이 아니고 미인 이혜정이 될 거다. 나의 행복을 위해 노력할 거다"라고 밝혔다.