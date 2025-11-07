김영철, 日 유학 후 한옥 세컨하우스 구했다 "좋은 기운 많이 받아"

기사입력 2025-11-07 22:35


김영철, 日 유학 후 한옥 세컨하우스 구했다 "좋은 기운 많이 받아"

[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 김영철이 한옥살이를 시작했다.

7일 유튜브 채널 '김영철 오리지널'에서는 '김영철이 서울 명륜동에 새로 마련한 한옥집에서 집들이 with 카니(광기의 집들이)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

일본 어학연수를 다녀온 김영철은 캐리어를 끌고 한옥을 거닐었다. 김영철은 "삼청동에서 촬영했던 적이 있는데 그때 기억들이 너무 좋아서 좋은 기운들을 많이 받았다. 그래서 이 동네에 또 오고 싶더라. 단기간 빌려서 살고 싶어서 여러분들을 초대했다"며 "가을에 이 동네에 오면 일도 잘 될 거 같고 구독자도 더 늘 거 같고 조회수도 빵빵 터질 거 같다"고 밝혔다.


김영철, 日 유학 후 한옥 세컨하우스 구했다 "좋은 기운 많이 받아"
2주간 단기로 집을 빌렸다는 김영철은 집안으로 들어갔다. 김영철의 한옥집은 통창에 탁 트인 마당뷰가 눈길을 모았다. 김영철은 "고향이 울산인데 서울 생활을 하게 됐다. 서울하면 아파트, 높은 빌딩 이런 거만 생각했는데 우연히 이쪽 동네를 봤는데 한옥이 많더라. 골목을 걸을 때마다 어린 시절로 돌아가는 느낌이었다. SNS에 한옥에 2주 정도 살 수 있는 방법을 물었는데 그거를 한 업체 관계자가 보고 연락이 오셨다"고 한옥에 살게 된 계기를 밝혔다.

한편, 개그맨 김영철은 지난달 일본 도쿄에서 일주일간 어학연수를 떠났다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'사기 혐의' 이천수 측 "고소인과 원만히 합의, 오해 풀고 고소 취하" [전문]

2.

홍현희, ADHD 결국 인정…子 준범 육아 상담 "날 닮아 자극 추구 높아"

3.

67세 홍서범 "월 모임 비용만 1천만원, 조갑경♥ 인내심 늘어"

4.

'김연아♥' 고우림, 서울대 출신이었다 "외모→목소리 다 가졌네" ('편스토랑')

5.

손담비♥이규혁, 결국 월세 천만원 '이태원 부촌' 떠난다..."오르막 너무 힘들어"

연예 많이본뉴스
1.

'사기 혐의' 이천수 측 "고소인과 원만히 합의, 오해 풀고 고소 취하" [전문]

2.

홍현희, ADHD 결국 인정…子 준범 육아 상담 "날 닮아 자극 추구 높아"

3.

67세 홍서범 "월 모임 비용만 1천만원, 조갑경♥ 인내심 늘어"

4.

'김연아♥' 고우림, 서울대 출신이었다 "외모→목소리 다 가졌네" ('편스토랑')

5.

손담비♥이규혁, 결국 월세 천만원 '이태원 부촌' 떠난다..."오르막 너무 힘들어"

스포츠 많이본뉴스
1.

개막 2연승 꿈이었나? 승승패패패패 → 서브를 못 받네.. 우리카드 4연패 쇼크! 현대캐피탈에 0-3 셧아웃 당해

2.

"터치도 못한 건 용납하기 어렵다" → 신호진 강서브 쾅! 쾅! 쾅! 그대로 굳어버린 우리카드

3.

'천신만고 연승이네' SK, 선두 정관장에 68-66 재역전 진땀승…정관장, 시즌 첫 연패-SK, 시즌 2번째 연승

4.

배구 벌써 끝났어? 1시간27분 컷 → "내일 쉬는 날" 감독도 싱글벙글

5.

"치다 토하더라" 왜 손 다 터지도록 칠까, 6000구 작정하고 갖고 온 이유 있다[오키나와 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.