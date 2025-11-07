김영철, 日 유학 후 한옥 세컨하우스 구했다 "좋은 기운 많이 받아"

7일 유튜브 채널 '김영철 오리지널'에서는 '김영철이 서울 명륜동에 새로 마련한 한옥집에서 집들이 with 카니(광기의 집들이)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
일본 어학연수를 다녀온 김영철은 캐리어를 끌고 한옥을 거닐었다. 김영철은 "삼청동에서 촬영했던 적이 있는데 그때 기억들이 너무 좋아서 좋은 기운들을 많이 받았다. 그래서 이 동네에 또 오고 싶더라. 단기간 빌려서 살고 싶어서 여러분들을 초대했다"며 "가을에 이 동네에 오면 일도 잘 될 거 같고 구독자도 더 늘 거 같고 조회수도 빵빵 터질 거 같다"고 밝혔다.
2주간 단기로 집을 빌렸다는 김영철은 집안으로 들어갔다. 김영철의 한옥집은 통창에 탁 트인 마당뷰가 눈길을 모았다. 김영철은 "고향이 울산인데 서울 생활을 하게 됐다. 서울하면 아파트, 높은 빌딩 이런 거만 생각했는데 우연히 이쪽 동네를 봤는데 한옥이 많더라. 골목을 걸을 때마다 어린 시절로 돌아가는 느낌이었다. SNS에 한옥에 2주 정도 살 수 있는 방법을 물었는데 그거를 한 업체 관계자가 보고 연락이 오셨다"고 한옥에 살게 된 계기를 밝혔다.