전현무, 첫 러닝에 100만 원 장비 구입 "새벽에 혼자 뛰는 거 이해 …

[스포츠조선 이우주 기자] '나혼산' 전현무가 러닝 용품에만 무려 100만 원을 썼다.
전현무는 "일이 많아서 많이 힘들어하니까 체력을 끌어올리는데 러닝만한 게 없다는 친구들이 진짜 많았다. 나래 할머니 댁에 갔을 때 본 기안의 모습은 놀라웠다. 얼굴은 잃었을진 몰라도 체력은 좋아졌다"며 기안84에 자극받고 러닝에 도전하겠다고 밝혔다.
전현무는 "기안이 처절한 러닝을 한다면 저는 웰니스 러닝이다. 네 자신을 사랑해라. 힘들면 서면 된다. 기안같이 처절한 러닝을 하니까 저같이 러닝을 모르는 사람은 엄두도 못 내지 않냐. 키 안 하지 않냐. 키도 러닝할 수 있다. 새롭게 러닝의 트렌드를 이끌겠다"고 밝혔다.
러닝 첫 도전을 위해 풀착장을 한 전현무. 가격만 무려 100만 원이었다. 10% 할인 받아 90만 원에 결제한 전현무는 "'러닝 시작했어"라고 했을 때 '오 그 브랜드?' 하면 나는 힘을 받는다. '네가 좀 아는구나' 그런 동력이 있어야 한다"며 "난 새벽에 혼자 뛰는 거 절대 이해 안 된다. 출근길에 뛰어야 한다. (사람들이) '역시 자기관리 대박이다', '저 신발 봐' 찍을 때 물 한 모금 마시는 거다. 그러면 그 사진이 SNS에 올라올 거다. 러닝의 열풍을 전현무가 부르는 것"이라며 러닝의 로망을 드러냈다.
하지만 전현무는 러닝 용품을 사자마자 바로 택시를 탔다. 전현무는 "내가 원하는 코스가 아니다. 여기서부터 뛰면 8km보다 더 뛰게 되지 않냐"고 변명했고 박나래는 "블랙코미디같다"며 웃음을 터뜨렸다.
전현무의 첫 8km 코스는 '강아지런' 코스. 전현무는 "코스가 어렵지 않다. 러너들 시계를 보면 GPS로 뛴 경로가 나온다. 그러면 강아지 모양이라는 걸 알 수 있다"며 "강아지런을 하는 이유는 제가 개사랑꾼이지 않냐. 얼굴 자체가 시츄다. 그래서 강아지런이 일단 마음에 들었고 서울에서 제일 사랑하는 곳이 종로다. 이왕하는 거 3km, 5km 말고 제대로 한번 도전해보자. 이 정도는 해야 도전이라는 말이 어울린다 싶어서 강아지런을 도전하게 됐다"고 밝혔다.
