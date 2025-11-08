26기 영식♥현숙, 결혼 공식화..제주서 웨딩촬영 "응원해주신 모든 분께 감사"(허니데이)[종합]

기사입력 2025-11-08 15:45


[스포츠조선 김소희 기자]'나는 솔로' 26기 출신 영식과 현숙이 제주도에서 웨딩 촬영을 진행하며 근황을 전했다.

8일 유튜브 채널 '허니데이'에는 "'나는솔로' 26기 영식과 현숙 웨딩촬영 VLOG / 제주 스냅"이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속에서 두 사람은 웨딩 촬영을 위해 함께 제주도를 찾았다.

촬영을 앞둔 현숙은 "오빠가 사진 찍고 보니까 나 살 진짜 많이 빠지긴 했다"며 다이어트 이후 달라진 자신의 모습에 만족스러워했다. 이후 두 사람은 메이크업 숍을 방문해 준비를 마친 뒤, 화보 촬영 장소로 이동했다.

현숙은 손에 든 부케를 보며 감격한 듯 "그냥 꽃도 아니고, 부케라니"라며 설레는 마음을 드러냈다. 다행히 제주도의 맑은 날씨가 두 사람의 웨딩촬영에 더욱 낭만을 더했다.


이어 현숙은 순백의 웨딩드레스를, 영식은 베이지색 슈트를 입고 본격적인 촬영에 돌입했다. 두 사람은 바다, 숲, 메밀밭 등 다양한 장소를 배경으로 다정한 포즈를 취하며 달달한 커플 케미를 뽐냈다.

촬영을 마친 현숙은 "너무 재미있었다"며 "고생 많으셨다. 저를 업고 들고 하시느라고"라며 영식에게 고마움을 전했다. 이에 영식은 "그건 별로 고생이 아니었다. 너무 가벼우셔서"라며 센스 있는 답변으로 웃음을 자아냈다.

마지막으로 두 사람은 "우리의 미래를 응원해주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"며 팬들에게 인사를 전하며 영상을 마무리했다.

한편 영식과 현숙은 ENA·SBS PLUS 예능 프로그램 '나는 SOLO' 26기를 통해 인연을 맺었다. 방송 당시에는 최종 커플로 이어지지 않았지만, 프로그램 이후 연인으로 발전해 진정한 사랑을 이어가고 있다.

