심형탁, 안타까운 고백 후 9개월 子 행동에 감격..."아빠 나가지 마요" ('형탁 사야의 하루')

기사입력 2025-11-09 09:48


심형탁, 안타까운 고백 후 9개월 子 행동에 감격..."아빠 나가지 마요…

심형탁, 안타까운 고백 후 9개월 子 행동에 감격..."아빠 나가지 마요…

심형탁, 안타까운 고백 후 9개월 子 행동에 감격..."아빠 나가지 마요…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 심형탁이 '아빠 껌딱지'로 변신한 아들 하루에 행복한 미소를 지었다.

지난 7일 유튜브 채널 '형탁 사야의 하루'에는 "아빠가 나가면 화가 나서, 있으면 행복해지는 하루"라면서 짧은 영상이 게재됐다.

영상 속 아들 하루 군은 "아빠 왔다"는 엄마 사야의 말에 바로 기어서 문으로 향했다. 이어 하루 군은 아빠를 보자 '보고 싶었다'는 듯 칭얼거렸다. 이에 심형탁은 "아빠 만나고 싶었냐"고 했고, 엄마 사야는 "살짝 나갔는데"라며 웃었다. 짐을 옮기기 위해 잠시 나갔다 왔다고.

그때 심형탁이 다시 문쪽으로 향하자, 하루 군은 '나가지 마라'는 듯 아빠에게서 눈을 떼지 못한 채 소리 쳤다. 그러자 심형탁은 "알았다. 아빠 살짝 나갔다"고 했고, 사야는 "요즘 시작했다. 아빠 나가는 거 싫다"며 아들의 행동을 지켜보며 웃어보였다.


심형탁, 안타까운 고백 후 9개월 子 행동에 감격..."아빠 나가지 마요…
심형탁은 아빠 껌딱지로 변신한 하루 군에 "아빠 안 나간다"며 행복한 미소를 지었다. 그제야 하루 군은 아빠를 향해 환한 미소를 지어보여 보는 이들까지 절로 미소를 짓게 만들었다.

또한 "잘 듣고 보고 먹고 말하고, 개인기까지 한 9개월의 하루"라면서 영상도 게재됐다.

하루 군은 "하루 여기 봐라"는 말에 바로 아빠를 응시했다. 이 모습에 심형탁은 "이름 부르면 본다"면서 폭풍성장 중은 아들의 모습에 흐뭇한 미소를 지었다.


심형탁, 안타까운 고백 후 9개월 子 행동에 감격..."아빠 나가지 마요…
한편 심형탁은 현재 아들 하루 군과 함께 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연 중인 가운데 지난달 29일 폭풍 성장한 하루의 생후 254일 모습이 공개돼 눈길을 끌었다.


이날 심형탁이 하루의 간식 만들기에 돌입한 사이, 하루는 혼자 앉기에 성공해 놀라움을 자아냈다. 혼자서 폭풍 기어가기를 하던 하루는 두 팔로 바닥을 밀어낸 후 발을 힘차게 앞으로 끌어당기더니 그대로 엉덩이로 착지, 혼자 앉기에 성공했다.

심형탁은 우뚝 앉은 하루를 보고는 "늠름해 보인다"라며 감탄했고, 혼자 앉기에 이어 일어서기까지 섭렵했으면 하는 마음을 드러냈다. 아빠의 바람을 읽은 듯 하루는 소파 위 장난감을 잡기 위해 소파를 짚고 발가락 끝에 힘을 주며 스스로 일어나 눈길을 끌었다. 심형탁은 "누군가의 도움 없이 하루가 혼자 다리를 움직여 일어선 거지 않냐"면서 온몸으로 기쁨을 표현한 뒤 "8개월 동안 우리 하루가 많이 컸구나"라며 감격했다.


심형탁, 안타까운 고백 후 9개월 子 행동에 감격..."아빠 나가지 마요…
또한 심형탁은 최근 유튜브 채널을 통해 첫 가족 외출 중 외톨이였던 과거를 떠올렸다.

심형탁은 "집에서 맨날 외톨이로 지내다가 사람이 너무 많다"며 "사야하고 하루 빼면 나는 진짜 외톨이다. 사야하고 하루가 있어서 (행복하다)"고 했다. 그러자 사야는 "남편은 사람이 많으면 부담스러운가보다"면서 "이제 외톨이가 아니다. 앞으로는 가족끼리 많이 다니자"며 남편을 향한 애정을 드러냈다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이천수♥' 심하은, 사기 피소 해프닝 끝난 남편 공개 응원 "잘하란 말이다"[SC이슈]

2.

박봄, "정서 불안정" 소속사 주장에 공식입장…"건강 완전 괜찮아"[SC이슈]

3.

뉴진스, 올드진스 되나…2027년까지 활동 불가 가능성 "민희진도 빚더미"[SC이슈]

4.

린, 이수와 이혼 후 첫 생일…의미심장 글 "행복하려 태어났다"

5.

강호동, 또 폭로 터졌다…선미 "소녀시대 편애, 원더걸스 치가 떨려"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

'이천수♥' 심하은, 사기 피소 해프닝 끝난 남편 공개 응원 "잘하란 말이다"[SC이슈]

2.

박봄, "정서 불안정" 소속사 주장에 공식입장…"건강 완전 괜찮아"[SC이슈]

3.

뉴진스, 올드진스 되나…2027년까지 활동 불가 가능성 "민희진도 빚더미"[SC이슈]

4.

린, 이수와 이혼 후 첫 생일…의미심장 글 "행복하려 태어났다"

5.

강호동, 또 폭로 터졌다…선미 "소녀시대 편애, 원더걸스 치가 떨려"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후 옆에 또 KBO 출신이? 자이언츠, 폰세 눈독 → 美 현지 깜짝보도. 이정후 새 동료로 폰세 거론

2.

英 단독 보도! '손흥민처럼 못할거면 나가주세요'→유망주 PK 강탈 후 실패…벼랑 끝에서 맨유전 역전골 '쾅'

3.

'이강인 100경기 확정' 초대박 오피셜! "LEE는 온몸 던져 뛴다"…현지 팬들까지 '극찬 열풍'→"폭발적인 성장세"

4.

감독 최초 30억시대 열었다. 3년 최대 30억 재계약. 이제 염갈량의 시대[공식발표]

5.

극장골 받고 극장골! 91분 '오열' 히샬리송, 극장 역전골→96분 더리흐트, 재극장골...'명승부' 토트넘-맨유, 2-2 무승부

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.