대놓고 '눈호강' 드라마 탄생..아이유♥변우석 '21세기 대군부인' 첫 스틸 공개

기사입력 2025-11-13 17:34


대놓고 '눈호강' 드라마 탄생..아이유♥변우석 '21세기 대군부인' 첫 …

대놓고 '눈호강' 드라마 탄생..아이유♥변우석 '21세기 대군부인' 첫 …

대놓고 '눈호강' 드라마 탄생..아이유♥변우석 '21세기 대군부인' 첫 …

대놓고 '눈호강' 드라마 탄생..아이유♥변우석 '21세기 대군부인' 첫 …

대놓고 '눈호강' 드라마 탄생..아이유♥변우석 '21세기 대군부인' 첫 …

[스포츠조선 문지연 기자] '재벌' 아이유와 '대군' 변우석이 만났다.

MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'(유아인 극본, 박준화 연출)은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자 성희주(아이유)와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자 이안대군(변우석)의 운명 개척 신분 타파 로맨스.

대한민국을 들썩거리게 하는 올라운더 배우 아이유(성희주 역)와 명불허전 대세 중의 대세 변우석(이안대군 역)의 만남으로 2026년 최고의 기대작으로 손꼽히고 있다. 이들은 각각 신분 빼고 다 가진 재벌가의 둘째 성희주 역과 신분 말고는 가진 게 없는 왕족 이안대군 역을 맡아 신분과 운명을 거스른 색다른 로맨스를 그릴 예정이다.

한 폭의 그림처럼 아름다운 두 사람의 케미스트리가 기대되는 가운데 성희주와 이안대군의 비주얼 합을 엿볼 수 있는 미리 보기 사진이 공개돼 관심을 모은다. 먼저 성희주는 쏟아지는 스포트라이트 속에서 강렬한 존재감과 우아한 카리스마로 사람들의 시선을 사로잡는다. 붉은 슈트부터 화려한 패턴의 원피스까지 완벽하게 소화하며 미모와 지성, 능력까지 고루 갖춘 재벌 2세의 기품을 드러내고 있다.

그런가 하면 이안대군은 고풍스러운 분위기가 물씬 풍기는 한옥을 배경으로 수려한 자태를 뽐낸다. 차분한 색상과 심플한 디자인의 슈트만으로도 '국민들이 가장 사랑하는 왕족'이라는 수식어에 걸맞은 고아한 왕족의 위엄과 꼿꼿한 기개가 느껴진다.

특히 옷 입는 스타일도, 사람들을 대하는 방식도 정반대인 두 사람이 나란히 선 모습도 포착돼 눈길을 끈다. 성희주는 에스코트를 청하는 이안대군을 바라보며 묘한 표정을 짓고 있어 두 사람 사이의 관계를 더욱 궁금하게 만든다.

이렇듯 미리 보기 사진만으로도 대한민국 국민들의 안구 복지를 실현하고 있는 성희주와 이안대군은 각자 목표를 위해 계약 결혼을 감행, 재력과 신분을 모두 갖춘 완벽한 부부의 탄생을 예고한다.

한편, '21세기 대군부인'은 '검은 태양', '이토록 친밀한 배신자' 등 걸출한 작품을 배출한 MBC 드라마 극본공모에서 심사위원들의 압도적인 지지를 받아 당선된 유아인 작가의 작품이다. 여기에 '막돼먹은 영애씨' 시리즈, '식샤를 합시다' 1·2, '김비서가 왜 그럴까', '환혼' 등 여러 작품으로 트렌디한 영상미를 보여준 박준화 감독이 연출을 맡고, MBC와 카카오엔터테인먼트가 공동 제작한다. 이로써 첫 방송을 기다릴 수밖에 없는 탄탄한 제작진과 대세 배우의 황금 조합이 완성됐다.


21세기 입헌군주제 아래 재벌 아이유와 대군 변우석의 운명 개척 신분 타파 로맨스가 펼쳐질
MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'은 오는 2026년 상반기 첫 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손담비, '90만 원' 헤일리 비버 주사 맞았다 "피로가 없어진다"

2.

'살 쭉 빠진' 신지, 팬들도 놀랐다...♥문원 논란에 '마음고생 다이어트' 여전

3.

이효리, 손등에 '선명한 십자가 문신' 공개...'아난다' 이어 몸으로 새긴 신념

4.

'장영란♥' 한창, 의사 집안 된 비결 "母, 집값 포기하고 명문고 앞 이사"

5.

[공식] 민희진, 뉴진스 전원 어도어 복귀 공식입장 "멤버 선택 존중하고 지지해"(전문)

연예 많이본뉴스
1.

손담비, '90만 원' 헤일리 비버 주사 맞았다 "피로가 없어진다"

2.

'살 쭉 빠진' 신지, 팬들도 놀랐다...♥문원 논란에 '마음고생 다이어트' 여전

3.

이효리, 손등에 '선명한 십자가 문신' 공개...'아난다' 이어 몸으로 새긴 신념

4.

'장영란♥' 한창, 의사 집안 된 비결 "母, 집값 포기하고 명문고 앞 이사"

5.

[공식] 민희진, 뉴진스 전원 어도어 복귀 공식입장 "멤버 선택 존중하고 지지해"(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

개막전 유격수의 충격 은퇴! 감독이 먼저 찾았는데.. 구단 만류도 뿌리쳤다 → "올 시즌 거의 야구를 안 했다고 하더라" [미야자키 현장]

2.

"욕 먹을까 두렵다" 돈 쓸건데 왜 계약 소식 안들리나. 구단들 속사정 있다

3.

손흥민 살려! 불쌍해서 어떡해, 눈밭서 떼굴떼굴?..MLS 대격변, 2027년 춘추제 변화 고려 '캐나다 지옥 눈바람 걱정'

4.

LA 올림픽 야구 폼나네...모두가 뛰어보고 싶고, 가보고 싶은 다저 스타디움에서 '열전'

5.

"제발 살라 좀 벤치로 내려!" 리버풀+맨유 레전드들의 소신 발언…"수비 안 하는 살라 때문에 오른쪽 풀백 고립"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.