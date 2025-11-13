대놓고 '눈호강' 드라마 탄생..아이유♥변우석 '21세기 대군부인' 첫 …

|
[스포츠조선 문지연 기자] '재벌' 아이유와 '대군' 변우석이 만났다.
한 폭의 그림처럼 아름다운 두 사람의 케미스트리가 기대되는 가운데 성희주와 이안대군의 비주얼 합을 엿볼 수 있는 미리 보기 사진이 공개돼 관심을 모은다. 먼저 성희주는 쏟아지는 스포트라이트 속에서 강렬한 존재감과 우아한 카리스마로 사람들의 시선을 사로잡는다. 붉은 슈트부터 화려한 패턴의 원피스까지 완벽하게 소화하며 미모와 지성, 능력까지 고루 갖춘 재벌 2세의 기품을 드러내고 있다.
그런가 하면 이안대군은 고풍스러운 분위기가 물씬 풍기는 한옥을 배경으로 수려한 자태를 뽐낸다. 차분한 색상과 심플한 디자인의 슈트만으로도 '국민들이 가장 사랑하는 왕족'이라는 수식어에 걸맞은 고아한 왕족의 위엄과 꼿꼿한 기개가 느껴진다.
이렇듯 미리 보기 사진만으로도 대한민국 국민들의 안구 복지를 실현하고 있는 성희주와 이안대군은 각자 목표를 위해 계약 결혼을 감행, 재력과 신분을 모두 갖춘 완벽한 부부의 탄생을 예고한다.
한편, '21세기 대군부인'은 '검은 태양', '이토록 친밀한 배신자' 등 걸출한 작품을 배출한 MBC 드라마 극본공모에서 심사위원들의 압도적인 지지를 받아 당선된 유아인 작가의 작품이다. 여기에 '막돼먹은 영애씨' 시리즈, '식샤를 합시다' 1·2, '김비서가 왜 그럴까', '환혼' 등 여러 작품으로 트렌디한 영상미를 보여준 박준화 감독이 연출을 맡고, MBC와 카카오엔터테인먼트가 공동 제작한다. 이로써 첫 방송을 기다릴 수밖에 없는 탄탄한 제작진과 대세 배우의 황금 조합이 완성됐다.
21세기 입헌군주제 아래 재벌 아이유와 대군 변우석의 운명 개척 신분 타파 로맨스가 펼쳐질
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com