투바투 수빈, '연하남 플러팅' 제대로 배우네…"자꾸 의식할 수밖에" ('누난 내게 여자야')

기사입력 2025-11-17 15:52


투바투 수빈, '연하남 플러팅' 제대로 배우네…"자꾸 의식할 수밖에" (…
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '누난 내게 여자야' MC 수빈이 누나를 신경쓰게 하는 연하남의 '고단수 플러팅'을 한 수 배운다.

17일 방송되는 KBS2 연상연하 리얼 로맨스 '누난 내게 여자야'에서는 연하남 김상현이 '몰표녀' 구본희를 향한 마음을 적극적으로 표현한다. 그동안 본희와 말할 기회가 없던 상현은 늦은 시각 본희에게 둘만의 대화를 청한다. 상현은 "저도 오늘 본희 님이랑 데이트하고 싶었어요. INFP 플러팅이 뭔지 아세요? '예쁘게 입고 옆에 알짱거리기'..."라며 첫날부터 본희의 시선에 걸리는 곳에 있었음을 상기시킨다.

두 사람의 대화는 그렇게 이어지고, 본희는 "(상현 님이) 은근히 대담한 느낌이다. 용기 내 준 만큼 고마운 마음도 컸고 그 마음 때문에 상현 님이 궁금해졌다"고 밝힌다.장우영은 "궁금해진 건 좀 진도가 있는 거다"라며 그동안 김무진에게 호감을 표현하던 본희의 마음에 변화가 있을 것을 예상한다.
투바투 수빈, '연하남 플러팅' 제대로 배우네…"자꾸 의식할 수밖에" (…
사진 제공=KBS

투바투 수빈, '연하남 플러팅' 제대로 배우네…"자꾸 의식할 수밖에" (…
사진 제공=KBS
특히 한혜진과 장우영이 'INFP 플러팅'을 신기해한다. 장우영은 "저는 저런 표현 처음 봤다. 돌려 말하는 듯했지만 진짜 직설적이다. '누나, 제가 누나 옆에서 어떻게 한 줄 알아요?', '저 지금까지 이랬어요'...약간 고백 같다"고 말한다.

그러자 수빈은 뭔가 깨달은 듯, "'예쁜 옷 입고 알짱거리기'는 조금 약하다고 생각했는데 자신의 플러팅 방법을 알려준 거니까, 다음부터 예쁜 옷 입고 나타나면 '나한테 플러팅하는 건가?'라고 자각을 할 수 있는 기회가 생긴 것 같다. 앞으로 자꾸 의식할 수밖에 없다"며 본희에게 자신의 행동을 계속 신경 쓰게끔 만든 상현의 고단수를 알아챈다. 이에 한혜진은 "나는 비싼 술, 비싼 밥을 사주는 것밖에 없다"며 '누나美' 넘치는 자신의 플러팅 방법을 고백한다. 황우슬혜는 "멋지다. 그때 회식 때도 냈는데..."라며 거들어 한혜진의 플러팅 상대가 누구였는지 호기심을 일게 했다.

귀여운 듯 대담한 연하남 김상현의 직진 고백으로, '몰표녀' 구본희와 김무진까지 삼각관계에 어떤 변화가 생길지는 본방송을 통해 공개된다.

한편 KBS2 '누난 내게 여자야'는 17일 오후 9시 50분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'75kg 살찐' 김지연, 당뇨·고지혈증 충격.."하루 한 끼·라떼로 버텼다"

2.

속옷만 입고 피아노 치던 이해인, "40억 자산가와 결혼" 깜짝 발표[SC이슈]

3.

S.E.S 슈, 사업 대박나더니..중국으로 떠났다 "전세계에 알리고파"

4.

[전문] 'LCK 안방마님' 윤수빈, 12월의 신부된다…"♥예비신랑은 따뜻하고 다정해"

5.

'♥정조국 기러기' 김성은, 안타까운 근황 "우울증 걸려..팔 골절·인대 파열 심각"

연예 많이본뉴스
1.

'75kg 살찐' 김지연, 당뇨·고지혈증 충격.."하루 한 끼·라떼로 버텼다"

2.

속옷만 입고 피아노 치던 이해인, "40억 자산가와 결혼" 깜짝 발표[SC이슈]

3.

S.E.S 슈, 사업 대박나더니..중국으로 떠났다 "전세계에 알리고파"

4.

[전문] 'LCK 안방마님' 윤수빈, 12월의 신부된다…"♥예비신랑은 따뜻하고 다정해"

5.

'♥정조국 기러기' 김성은, 안타까운 근황 "우울증 걸려..팔 골절·인대 파열 심각"

스포츠 많이본뉴스
1.

"땡큐! 홀란→이탈리아 PO 이탈" 홍명보호, 사상 첫 포트2 확정…최소 24위 확보, 가나 '유종의 미' 사활

2.

"억울해서 잠이 안와" 최고 불펜 타이틀 땄는데, 한일전 9회말 2아웃 동점포라니…'호타준족' 유격수의 통렬한 한방

3.

'눈물 펑펑+대부' 손흥민의 깊은 인연들, 토트넘과 결별…프랭크 체제서 완전히 버려져

4.

사실 아무리 발버둥쳐도, "누가 오타니와 저지를 무너뜨릴까?" MLB.com이 꼽은 후보 10명

5.

"150km로 KBO 평정, 일본전이 진짜 시험대" 결과는 4사구 23개 충격 남발...뭐가 문제였나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.