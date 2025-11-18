어차피 우승은 몽골? '피지컬 : 아시아' 오늘(18일) 대망의 최종회

기사입력 2025-11-18 08:46


[스포츠조선 문지연 기자] '피지컬 : 아시아' 우승의 주인공은 누가 될까.

아시아 8개국이 국기를 걸고 펼치는 피지컬 전쟁 넷플릭스 '피지컬: 아시아'가 18일 공개되는 10-12회(최종회)에서 '피지컬' 시리즈 첫 국가 대항전의 우승국이 탄생한다.

'피지컬: 아시아'는 지난 10월 28일 첫 공개 이후 각 국의 포기하지 않는 근성과 다양한 전략, 팀워크가 국가 대항전의 재미를 배가시켰다. 예측불허의 명승부는 카타르시스를 선사했고, 격렬한 승부 끝에 서로에 대한 존경심이 드러난 스포츠맨십은 뭉클한 감동을 안겼다.

전 세계 시청자들을 사로잡은 가운데 마지막까지 거대한 퀘스트 속 뜨거운 승부가 펼쳐진다. 현재 생존한 국가는 8개국 중 절반인 4개국이다. 과감한 승부수로 파워에 있어서 최정예 선수가 출전한 한국, 치밀한 승부와 뛰어난 기량으로 일찌감치 다섯 번째 퀘스트에 안착한 일본, 매 퀘스트 맹렬한 기세로 살아남은 몽골, 압도적 피지컬로 강력한 우승 후보인 호주 중에 누가 최후의 미소를 지을지 궁금해진다.

앞서 7-9회는 일본이 네 번째 퀘스트 배틀 로프 릴레이에서 호주를 제치고 1위를 하며 다섯 번째 퀘스트에 직행했다. 일본이 먼저 웃은 가운데 네 번째 퀘스트 데스매치는 1200kg 기둥 돌리기였다. 나태지옥을 연상하게 하는 무시무시한 중량의 기둥을 100바퀴를 돌려야 하는 극한 퀘스트를 통해 최하위 국가가 탈락할 예정이다.

그리고 세 국가가 맞붙는 다섯 번째 퀘스트는 '피지컬' 시리즈만의 또 한 번의 거대한 스케일을 예고한다. 각 팀의 전략과 단합력이 중요한 '성 점령전'에서 살아남는 두 국가는 대망의 파이널을 통해 우승국을 가린다. 각 팀이 어떻게 다양한 피지컬 기량을 효과적으로 발휘하는지, 퀘스트를 수행해낼 전술을 얼마나 잘 짜는지에 따라 승패가 엇갈리며 몰입도를 폭발시킬 예정이다.

마지막 파이널은 가장 강력한 국가들이 남은만큼 3개의 극한의 게임을 예고한다. 두 국가 모두 마지막까지 생존한 강팀인만큼 정신력, 전략, 팀워크에 따라 승패가 엇갈릴 것으로 예상된다. 가장 완벽한 피지컬을 가진 국가를 가리기 위한 뜨거운 명승부가 한순간도 시선을 뗄 수 없게 만들 예정이다.

'피지컬: 아시아'는 11월 3일부터 11월 9일까지 3,600,000 시청수(시청시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록, 2주 연속 글로벌 TOP 10 TV쇼(비영어) 부문 3위를 차지했다. 4개국에서 1위를 차지함과 동시에 한국, 호주, 필리핀, 튀르키예, 핀란드, 아랍에미리트 등을 포함한 전 세계 26개국 TOP 10 리스트에도 이름을 올리며 전 세계 뜨거운 인기를 이어가고 있다.


국기를 건 전쟁에서 승리한 우승국이 누가 될지 관심이 고조되는 '피지컬: 아시아' 10-12회(최종회)는 18일 오후 5시에 오직 넷플릭스를 통해 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

