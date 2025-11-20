'기안84 동생' 타망, 놀라운 근황 "후원자 덕분에 기회 얻어..한국어 공부 예정"

기사입력 2025-11-20 11:43


'기안84 동생' 타망, 놀라운 근황 "후원자 덕분에 기회 얻어..한국어…

[스포츠조선 조윤선 기자] '기안84 동생' 네팔 셰르파 소년 타망의 근황이 공개됐다.

19일 국제구호개발 NGO 월드쉐어는 타망에게 한국어 교육비와 주거 지원비 등을 전달하고 장기적 자립을 위한 맞춤형 교육 및 직업체험 프로그램을 진행했다고 밝혔다.

이번 지원은 MBC '태어난 김에 세계일주4' 방송 이후 월드쉐어 공식 홈페이지와 해피빈을 통해 진행된 모금 캠페인에서 조성된 후원금을 기반으로 이뤄졌다. 월드쉐어는 단순한 금전 지원을 넘어 타망이 스스로 생활을 설계하고 진로를 탐색할 수 있도록 돕는 데 의미를 두고 이번 프로그램을 마련했다.

월드쉐어는 타망에게 후원금을 전달함과 동시에 기초 경제교육을 실시해 생활계획표 작성, 지출 관리 실습 등을 진행했다. 이를 통해 타망이 한 달 예산을 스스로 계획하고 점검하는 능력을 기를 수 있도록 자립 기반 강화에 중점을 뒀다.

또한 타망의 학업 수준을 반영해 1:1 기초 한국어 과정으로 초기 등록을 지원했다. 사전 조사를 통해 가장 적합한 학원을 선정한 후 현지 학원을 함께 방문해 등록을 마쳤으며, 타망은 이번 달부터 본격적으로 한국어 학습을 시작할 예정이다.

타망의 흥미를 고려한 직업체험 프로그램도 함께 진행됐다. 사전 인터뷰에서 클라이밍과 요리에 관심을 보인 타망을 위해 전문 클라이밍 시설에서 안전 교육과 기본 동작을 배우는 시간을 마련했다. 이어 한식 쿠킹 클래스에도 참여해 조리 과정을 직접 경험하며 다양한 직업 세계를 이해할 수 있도록 지원했다.

타망은 "클라이밍과 요리, 장보기 등 새로운 활동들을 경험해 볼 수 있어 무척 즐거웠다"며 "후원자님들과 월드쉐어 덕분에 공부할 기회를 얻었고, 잘 해낼 수 있겠다는 자신감도 생겼다"고 소감을 밝혔다. 이어 "마음을 더욱 단단히 하고 앞으로 열심히 공부하겠다"고 감사의 마음을 전했다.

월드쉐어 네팔 지부 정혜림 지부장은 "한국 후원자분들의 따뜻한 관심 덕분에 타망에게 꼭 필요한 지원을 전할 수 있어 매우 기쁘다"며 "앞으로는 타망뿐만 아니라 취약한 환경에 놓인 네팔 아이들에게도 책임 있는 지원을 이어가겠다"고 말했다.

월드쉐어는 네팔 지부를 통해 앞으로도 타망과 정기적인 교류를 이어가며 심리·학습·생활 전반을 점검하고, 기술교육 및 직업훈련, 교육기관 연계 등 아동의 상황에 맞춘 자립 지원을 지속할 계획이다. 또한 네팔 고산지역 아동들이 생계 노동에 내몰리지 않고 학업을 이어갈 수 있도록 학비·학용품 지원 등 다양한 프로그램도 확대해 나갈 예정이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'50억 날린' 조영구, 가정 행복도 흔들 "조울증까지 와 가족에게 인정 못 받아"

2.

'빅마마' 이혜정, 응급실 실려 갔다가 중환자실行 "죽다 살았다"

3.

강남길, 가정사 문제로 이혼 후.."1시간마다 깰 정도로 불면증 심각, 女 멀리한다"

4.

하원미, '재산 1900억' ♥추신수와 살지만 "도우미 없다, 김장도 직접해"

5.

또 터진 '미우새' 진정성 논란…김민종 이어 이용대까지 '논란 직격'[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'50억 날린' 조영구, 가정 행복도 흔들 "조울증까지 와 가족에게 인정 못 받아"

2.

'빅마마' 이혜정, 응급실 실려 갔다가 중환자실行 "죽다 살았다"

3.

강남길, 가정사 문제로 이혼 후.."1시간마다 깰 정도로 불면증 심각, 女 멀리한다"

4.

하원미, '재산 1900억' ♥추신수와 살지만 "도우미 없다, 김장도 직접해"

5.

또 터진 '미우새' 진정성 논란…김민종 이어 이용대까지 '논란 직격'[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '충격 대반전 드라마' FA 강백호 전격 한화행...몸값 100억, 미국행 취소

2.

손흥민 또 당신입니까, EPL 역사에 SON은 지울 수 없다, 레전드 기록 전문가 '아시아 역사상 최고의 도우미'

3.

"난 청소부가 아니야!" 포체티노 美감독,우루과이 5대1대승후 극대노→기자 '주전이 누구?' 질문에 大폭발

4.

"밥 잘 먹고 힘내라" 요미우리 구단주가 팀 떠나는 4번 타자 응원, 팀에 대한 헌신이 ML로 가는 문을 열었다[민창기의 일본야구]

5.

넷플릭스, 야구 생중계 뛰어들었다! MLB와 3년간 중계권 계약 체결

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.