"놀고 먹느라 2달만에 1억5천 썼다"…전 프로농구선수 전태풍, 음주가무에 흡연 일상 '충격'(동상이몽2)

기사입력 2026-01-12 10:17


"놀고 먹느라 2달만에 1억5천 썼다"…전 프로농구선수 전태풍, 음주가무…

[스포츠조선 고재완 기자] "놀고 먹느라 두 달 만에 1억 5000만원 썼다."

12일 밤 10시 10분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 ? 너는 내 운명'(이하 '동상이몽 2')에서는 37년 차 베테랑 배우 유승목의 눈물 없인 들을 수 없는 러브스토리와 새롭게 합류한 전 프로 농구선수 전태풍 부부의 극과 극 일상이 공개된다.

최근 진행된 '동상이몽 2' 스튜디오 녹화에는 최근 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'에서 배우 류승룡과 호흡을 맞추며 대세 배우에 등극한 유승목이 출연했다. 유승목은 수십 편의 작품에서 '씬스틸러'로 활약해 온 37년 차 베테랑 배우로 "데뷔 이후 첫 공중파 예능으로 '동상이몽 2'를 택했다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 특히 '오드리 헵번 닮은 꼴' 아내와의 첫 만남 러브스토리부터 "장인어른이 심하게 반대해서 아내와 두 번 도망갔다"며 사랑의 도피를 떠날 수밖에 없었던 슬픈 사연을 공개해 스튜디오를 눈물바다로 만들었다는 후문이다. 모두를 울린 배우 유승목의 러브스토리는 방송을 통해 최초 공개된다.

한편, 2026년 새해 첫 운명 부부로 전 프로 농구선수 전태풍이 등판했다. 스스로를 날라리라고 소개한 전태풍은 음주가무부터 흡연하는 일상을 적나라하게 공개해 모두를 충격에 빠뜨렸다. 심지어 전태풍은 "놀고먹느라 두 달 만에 1억 5천만 원을 썼다"고 밝히며 문제적 남편의 표본을 보였다. 반면 그가 "재미없는 사람"이라고 소개한 아내 지미나는 할리우드 배우를 연상케 하는 미모에 미국 명문대까지 졸업한 수재로, 미모와 지성뿐만 아니라 24시간 완벽 육아까지 해내며 '극과 극' 부부 일상을 보여줘 스튜디오를 경악하게 했다고 전해진다.

프로 선수 경력 19년 차 전태풍은 "한국에는 상가, 미국에는 집 2채가 있다"며 역대급 스케일의 재산을 공개하기도 했다. 심지어 전국 단위로 사업을 확장하고 싶다는 포부를 밝혀 스튜디오의 눈길을 끌었다. 이날 전태풍은 상가 매매를 위해 부동산 투어부터 은행 상담까지 받으며 사업에 대한 열혈 의지를 불태웠다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

