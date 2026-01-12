송지효, '주 5일' 지나친 음주에..하하, 결국 일침 "술 안 끊을래?"
[스포츠조선 김소희 기자]배우 송지효가 금주를 다짐했다.
11일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 그룹 에이핑크가 게스트로 출연해 '틀려도 슬퍼하지 마 토마토' 미션을 진행했다.
송지효는 하하, 은지, 하영과 한 팀을 이뤄 그림 카드를 보고 정답을 맞히는 게임에 참여했다. 하지만 첫 차례부터 연속 실수를 이어가자, 하하는 "지효야, 네가 파이팅을 좀 했으면 좋겠다"며 다정하게 격려했다.
송지효는 자리까지 바꾸며 적극적으로 임했지만, 이어진 차례에서도 실수가 이어졌다. 이에 하하는 장난 섞인 목소리로 "너 술 끊을래? 안 끊을래? 빨리 맹세해라. 나랑 약속해"라고 나무랐다. 이에 송지효는 "헷갈렸다"며 해명했지만, 곧 "술 끊겠다"고 약속해 웃음을 자아냈다.
한편, 최근 송지효는 자신의 유튜브 채널을 통해 '애주가'임을 밝혔다.
영상에서 제작진이 "술 끊을 생각은 없으시죠?"라고 묻자, 송지효는 "네, 절대요"라며 단호하게 답했다.
이어 제작진이 "새해를 맞아 다짐 같은 건 없으시냐"고 묻자, 송지효는 "오늘 사무실에서 달력을 보면서 약간 현타가 왔다. '내가 계속 이렇게 살 건가' 하는 생각이 들더라. 새해가 되면 사람들은 다 다짐을 하지 않나. 저도 술을 조금 줄여야겠다는 생각은 했다"고 털어놨다.
또 "일주일에 몇 번 마시냐"는 질문에는 잠시 머뭇거리며 "2주 전까지만 해도 일주일에 5번 마셨다"고 밝혔다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.