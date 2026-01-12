'헤븐' 48세 김현성, 일상 망가진 안타까운 근황 "이제 목욕도 못해, 회복 가능할지"

기사입력 2026-01-12 08:51


[스포츠조선 이게은기자] 가수 김현성이 성인 아토피로 일상에 어려움을 겪고 있다고 밝혔다.

11일 김현성은 "티는 안 내지만 몇 년 째 성인 아토피로 고생하고 있다. 최근엔 새벽마다 잠을 깨서 신체 리듬이 일상이 완전히 망가졌다"라며 컨디션 저하를 알렸다.

이어 "올해 하고 싶은 일이 많은데 다 부질없고 건강부터 되찾았으면. 시원한 수제 맥주 한 잔도 그립고 때를 벅벅 미는 목욕도 그립다. 온갖 병원 다 가보고 한의원도 다니고 있는데 온전히 예전같이 돌아갈 수 있을까?"라고 토로했다.

그러면서 "그러고 보니 신년 벽두부터 이런 얘기 해서 미안. 여러분 그냥 건강이 제일 중요합니다~ 아픈 분들 다들 쾌유하시길"이라며 건강을 당부하는 메시지도 남겼다.

한편 김현성은 1997년 '소원'으로 데뷔했으며 특히 히트곡 'Heaven(헤븐)'으로 큰 사랑을 받았다. 지난 2022년 13세 연하 가수 모니카와 결혼했다.

성대 결절 진단을 받고 한동안 무대를 떠났던 김현성은 2021년 JTBC '싱어게인2'에 '43호 가수'로 출연해 화제를 모았으며, 지난해 15년 만에 가요계에 복귀했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

