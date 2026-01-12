'삼성 다년 계약 뿌리치더니' 끝내 아시아 복귀해 변수 발생 "규정 위반 가능성"

기사입력 2026-01-12 09:49


데이비드 뷰캐넌. 스포츠조선DB

[스포츠조선 나유리 기자]삼성 라이온즈의 재계약 제안을 뿌리쳤던 데이비드 뷰캐넌이 끝내 대만리그로 향했다. 원 소속팀과 재계약이 쉽지 않은 상황에서 규정 위반 가능성까지 제기됐다.

미국 출신 투수 뷰캐넌은 KBO리그 장수 외국인 선수 중 한명이었다. 2020시즌 처음 삼성과 계약한 후 2023시즌까지 4년을 삼성 유니폼을 입고 활약했다.

성적도 좋았다. 4년 연속 두자릿수 승리를 거뒀고, 2년차 시즌이었던 2021시즌에는 무려 16승을 거두며 팀의 '에이스' 역할을 해냈다. 뷰캐넌은 삼성에서 뛴 4시즌 동안 KBO 통산 54승28패 평균자책점 3.02의 압도적 성적을 기록했다.

그런데 2024시즌을 앞두고 끝내 재계약이 결렬됐다. 삼성은 당시 뷰캐넌과의 재계약을 위해 다년 계약 제시와 더불어 리그 최고 수준의 계약을 제안했다. 하지만 뷰캐넌의 요구가 더 높았고, 끝내 협의에 도달하지 못한채 재계약이 결렬됐다.

삼성의 재계약을 뿌리친 뷰캐넌은 더 만족스럽지 못한 수준으로 미국 마이너리그에 복귀했다. 이후 마이너리그에서만 뛰다가 한차례 빅리그에 오르기도 했던 그는 여러 팀을 이적했다.

2025시즌도 마이너리그에서 맞이했지만, 시즌초 방출됐고 그에게 남은 선택지는 거의 없었다. 결국 대만프로야구(CPBL) 푸방 가디언스와 시즌 도중 입단 계약을 체결하면서 한국을 떠난 후 다시 아시아로 향했다.


데이비드 뷰캐넌. 사진=푸방 가디언즈 공식 SNS
현재 뷰캐넌의 국내 보유권은 삼성이 가지고 있다. 5년간 삼성 외 국내 타팀과는 계약을 할 수 없는 상태. 마이너리그에서 더 경쟁력을 보여주지 못한 뷰캐넌 입장에서는 대만 진출이 최선일 수 있다.

2025시즌 도중 푸방에 합류한 뷰캐넌은 전 SSG 랜더스 출신 투수 로에니스 엘리아스 등 국내팬들에게도 익숙한 선수들과 함께 뒤었다.


하지만 문제가 생겼다. 푸방이 나이가 많은 뷰캐넌과의 재계약 대신 타 선수들로 외국인 엔트리를 모두 채웠는데, 아직 보유권은 푸방 구단이 가지고 있다. 그런데 최근 신생팀인 타이강 호크스가 뷰캐넌과 접촉했다는 사실이 알려지면서 템퍼링 논란이 일어났다. 타이강은 뷰캐넌과 계약을 하지 않았고, 논란이 일어난 후 바로 사과했지만 일단 CPBL 사무국이 조사에 착수했다.

리그 규정상 외국인 선수 보유권을 원 소속팀이 가지고있는 경우, 2월 28일까지는 CPBL내 타팀과 접촉할 수 없다.

대만 'CPBL스탯'에 따르면 "CPBL은 타이강이 뷰캐넌과 접촉해 규정을 위반했을 가능성에 대해 조사하고 있다. 리그 규정에 따라 현재 푸방이 뷰캐넌 협상권을 보유하고 있으며, 다른 팀들은 3월 1일이 되기 전까지 그에게 접촉할 수 없다"고 전했다.

뷰캐넌 입장에서도 난감한 상황이다. 아직 새 시즌 소속팀을 찾지 못한 와중에 템퍼링 논란까지 벌어지면서 대만에서의 입지 역시 흔들리고 있다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

