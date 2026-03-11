지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 지창욱이 또다시 팬의 노트를 강탈해 인성 논란에 휩싸였다.
최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 '또 노트 강탈한 지창욱'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
해당 영상에는 26 F/W 파리 패션위크 톰 포드 패션쇼 참석을 위해 프랑스 파리를 찾은 지창욱의 모습이 담겼다.
지창욱은 패션쇼장 앞에서 자신을 기다리던 팬들의 사인 요청에 다정한 미소를 지으며 친절하게 응했다. 그러나 그는 사인을 마친 뒤 펜만 돌려주고 노트는 손에 든 채 그대로 자리를 떠났다.
앞서 지창욱은 2024년에도 팬의 사인 노트를 강탈한 전력이 있다. 당시 그는 영화 '리볼버' 무대인사 도중 한 팬이 사인을 요청하자 노트에 사인을 한 뒤 펜만 돌려주고 노트는 들고 자리를 떠나는 허당미로 웃음을 안긴 바 있다.
해당 장면이 담긴 영상은 SNS를 통해 빠르게 확산됐고, '지창욱 인성 논란'이라는 제목으로 화제를 모으기도 했다. 이에 지창욱 소속사 측은 공지를 통해 이른바 '노트 강탈 사건'의 주인공인 팬을 찾는 유쾌한 대응을 했다.
이후 약 2년 만에 지창욱이 또다시 팬의 사인 노트를 들고 떠나는 모습이 포착되자 팬들은 "상습범이네", "이번에는 해외인데 어떻게 돌려주냐", "신종 노트 절도", "소중한 내 싸인", "진짜 귀엽다"등의 반응을 보였다.
한편 지창욱은 JTBC 새 드라마 '인간X구미호'(가제)에 출연한다. 이 작품은 인간을 홀리는 요망한 존재 구자홍(전지현)과 요물을 끌어들이는 인간 최석(지창욱)이 운명의 교차점에서 마주하는 미지수(x) 판타지 로맨틱 코미디로 3월 중순 크랭크인 예정이다.
