이이경, 의리 없는 '놀뭐' 저격 "하차 권유..면치기 강요에 이미지 손상" [SC이슈]

기사입력 2025-11-21 17:26


이이경, 의리 없는 '놀뭐' 저격 "하차 권유..면치기 강요에 이미지 손…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이이경이 MBC '놀면 뭐하니?'를 저격했다.

이이경은 21일 사생활 논란과 관련해 직접 입장을 밝히며 "며칠 전 서울강남경찰서를 방문해 고소인 진술 조사를 하고 왔다. 루머에 대한 나의 입장을 전달했고, 협박 및 허위 사실 적시에 의한 명예훼손에 대한 고소 절차를 마쳤다"며 고소장을 공개했다.

그는 "매 순간순간 울화가 치밀었다. 실체도, 누군지도 모르는 독일인이라고 주장하는 사람이 수개월 전 회사에 협박 메일을 보냈던 것처럼 나타나고 사라지기를 반복하는데, 회사에서는 허위 사실에 대해 진실 공방을 할 이유도 없다며 한 번 더 나를 진정시켜 주었다"고 밝혔다.

이이경은 '놀면 뭐하니?' 하차 과정에 대해서도 불만을 드러냈다. 그는 "(루머가) 하루 만에 조작이라고 하고 사라졌지만, 그로 인해 예능에서 하차 권유를 받았고 우리는 자진 하차를 선택하게 된 것"이라며 "이전 면치기 논란 때도 나는 분명 하기 싫다고 했지만, 나 때문에 국숫집을 빌렸다며 부탁을 하였고 '예능으로 하는 겁니다!'라는 나의 멘트는 편집됐다. 이후 논란이 불거지자 제작진은 마음이 급했었다는 황당한 말만 한 채, 논란은 오롯이 저 개인이 감당해야 했고 나의 이미지는 큰 손상을 입게 됐다"고 토로했다.

또한 개편을 맞아 방송인 랄랄과 함께 새 MC로 발탁됐던 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 대해서도 "그 외 예능에서는 VCR로만 하겠다고 전달받았지만, 기사를 보고 교체가 되었다는 사실을 알게 됐다"며 불쾌감을 표했다.

끝으로 "마지막으로 나를 믿고 기다려주는 팬분들, 그리고 믿어주고 의리를 지켜준 '나는 솔로', '용감한 형사들', '핸썸가이즈', 그 외 모든 분들께 감사드린다"며 사생활 논란에도 끝까지 믿어준 이들에게 고마움을 전했다.


이이경, 의리 없는 '놀뭐' 저격 "하차 권유..면치기 강요에 이미지 손…
앞서 이이경은 지난 5월 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서 심은경과 식사 도중 과장된 면치기를 선보였다가 비위생적이라는 비판을 받았다. 이어 6월 방송에서도 콩국수 면치기를 반복했다. 이를 본 김석훈은 "코미디나 개그도 아니고 역하다"며 일침을 가했고, 이이경은 "재미를 위해서"라고 해명했다.

논란이 커지자 유재석은 방송을 통해 "이경이가 그런 친구가 아닌데 착해서 그렇다. 방송에서 웃겨보겠다고 면치기 하다가 욕 먹었다"고 감싸며 "버라이어티를 좋아하니까 예능을 과한 것만 좋아해서 과한 것만 섭취하니까 중간 선을 못 지킨다"고 설명했다. 이이경도 "(실제로는) 그렇게 안 먹는다. 웃기고 재밌다고 그러니까 한 거다"라고 밝혔다.


그러나 이로 인해 비호감 이미지가 쌓이자, 이이경은 지난 7월 '데프콘 TV'를 통해 다시 한번 당시 상황을 해명했다. 그는 "어디서 해명할 길도 없었는데 여기서 해명하면 되겠다. 사실 일본에서 재석이 형과 찍은 게 4시간밖에 안 됐다. 거기서 1시간 넘는 분량을 뽑아내야 했다"고 말했다.

이어 "내가 사실은 은경 씨한테 전날부터 카톡을 보냈다. '내가 많이 무례할 예정이다. 그냥 솔직하게 표현해 주면 되고 너무 못 참겠으면 알려달라'라고 했다. 은경 씨 스타일도 잘 모르니까"라고 털어놨다. 그러면서 "이걸 행하는 나는 마음이 어떻겠냐"며 속상한 마음을 토로한 바 있다.
이이경, 의리 없는 '놀뭐' 저격 "하차 권유..면치기 강요에 이미지 손…
한편 지난달 19일 독일인 여성 A씨는 이이경과 나눴다는 카카오톡·DM 캡처를 공개하며 이이경의 사생활을 폭로했다. 캡처에는 신체 사진 요구, 가슴 사이즈 질문 등의 내용이 담겨 논란이 됐다. 이에 이이경 소속사는 "해당 내용이 허위이며 수개월 전부터 금전을 요구하는 협박이 있었다"고 반박했다.

A씨는 "금전 요구는 없었다"고 맞섰고, 이이경의 SNS 계정으로 메시지를 보내는 장면을 찍은 영상까지 공개했으나 22일 돌연 "AI로 조작한 사진이었다"며 사과했다.

논란 후 이이경은 3년간 출연했던 MBC '놀면 뭐하니?'에서 자진 하차했다. 당시 '놀면 뭐하니?' 측은 "이이경 씨가 그동안 해외 일정을 포함한 스케줄로 인해 프로그램 참여에 고민이 많았고, 최근 하차 의사를 밝혔다"고 전했다. 또한 새 MC로 발탁됐던 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에서도 하차했다. 해당 자리는 코요태 김종민이 투입됐다.

그러나 지난 19일 A씨는 다시 "사실 겁이 나서 모든 게 거짓말이라 했다. 혹시 고소를 당하거나 돈을 물어야 할까 봐"라며 "AI는 연예인 사진을 절대 만들 수 없고 나는 그런 방식으로 AI를 사용한 적이 없다. 내가 올린 증거는 모두 진짜"라고 입장을 번복했다.

결국 소속사는 "작성자 및 유포자들의 악의적인 행위로 인해 배우와 소속사의 피해가 극심하였고, 해당 행위에 대하여 국내외를 불문하고 처벌을 받는 것으로 인지하고 있는 만큼 당사는 다소 시일이 걸리더라도 선처 없이 강경 대응을 이어갈 예정"이라고 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박시후 측 "유부남 가정파탄설, 100% 허위"…유포자 검찰 송치로 결론

2.

김호중에 4000만원 요구한 교도관, 사실이었다…법무부 "범죄 인정"

3.

[전문] '고소장 제출' 이이경, '놀면 뭐하니?'·'슈돌'에 서운함 토로 "하차 권유, 교체..고소 선처없다"

4.

[단독]프로미스나인, 김민종 '하얀 그리움' 24년 만에 첫 리메이크

5.

[공식] 박시후, '가정파탄범' 루머에 칼 빼들었다…"유포자 형사 고소"

연예 많이본뉴스
1.

박시후 측 "유부남 가정파탄설, 100% 허위"…유포자 검찰 송치로 결론

2.

김호중에 4000만원 요구한 교도관, 사실이었다…법무부 "범죄 인정"

3.

[전문] '고소장 제출' 이이경, '놀면 뭐하니?'·'슈돌'에 서운함 토로 "하차 권유, 교체..고소 선처없다"

4.

[단독]프로미스나인, 김민종 '하얀 그리움' 24년 만에 첫 리메이크

5.

[공식] 박시후, '가정파탄범' 루머에 칼 빼들었다…"유포자 형사 고소"

스포츠 많이본뉴스
1.

'이러면 손흥민 눈물 엉엉' 홍명보호 사실상 죽음의 조...대한민국-스페인-튀르키예-퀴라소, 美매체 월드컵 조추첨 예상 공개

2.

손흥민vs메시 정면충돌! 2026 MLS 개막전 빅매치 성사

3.

"대반전!" '흥민이 형, 가지 마!' 눈물 펑펑 쏟던 토트넘 문제아→0경기 출전 굴욕, 결국 올 겨울 떠난다

4.

단순 축구장이 아니다…백승호의 버밍엄, 신구장 프로젝트 주목 받는 이유는

5.

충격 대위기! SON 나가서 내가 왕인 줄 알았는데→브라질 대표팀서 쫓겨난다…안첼로티 "새로운 스트라이커 필요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.