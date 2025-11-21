[공식] 박시후, '가정파탄범' 루머에 칼 빼들었다…"유포자 형사 고소"

박시후의 법률대리를 맡고 있는 법무법인 혜명은 21일 "박시후는 8일 SNS에 악의적인 허위 게시물을 작성·유포한 A씨를 상대로 허위사실 적시 정보통신망법위반(명예훼손) 등으로 고소장을 접수했고, 현재 관련 수사가 진행 중"이라고 밝혔다.
이어 "'박시후가 유부남에게 이성을 소개, 가정 파탄에 관여했다'는 취지의 A씨의 주장은 명백한 허위사실로서 사실무근임을 밝힌다"고 전했다.
그러면서 "A씨가 이혼한 전 남편 집에 들어가 휴대전화를 절취한 뒤 그 안에 저장된 각종 대화 내용·사진 파일 등을 악의적으로 편집·왜곡해 SNS에 게시하면서 시작됐다. 전 남편 역시 A씨를 고소했다. 최근 경찰은 전 남편이 고소한 허위 사실 적시 정보통신망법위반(명예훼손) 등의 혐의를 인정해 검찰로 송치했다. 게시물은 동일한 맥락과 자료에 기반하고 있으므로, 전 남편 사건 혐의가 인정된 이상 박시후가 고소한 사건 역시 혐의가 인정될 것임이 명백하다"고 덧붙였다.
끝으로 박시후 측은 "명예를 훼손하는 루머와 악의적인 비방에 어떠한 선처나 합의 없이 단호하게 대처할 것"이라며 "앞으로도 온라인상에서 무분별하게 생성·유포되는 가짜뉴스와 허위사실을 끝까지 추적해 엄중한 법적 책임을 물을 것"이라고 강조했다.
앞서 지난 8월 여성 인플루언서 A씨는 개인 계정에 박시후가 자신의 남편에게 여성을 소개, 가정이 파탄났다고 주장했다. 이후 A씨의 남편은 박시후와는 고향 선후배 사이일 뿐이며, 그에게 어떠한 여성도 소개를 받은 적 없다고 반박했다. 아울러 A씨와는 6년 전 이미 이혼했다고도 전했다. A씨가 전 남편의 불륜 상대로 지목한 여성 B씨 역시 A씨와는 일면식도 없는 사이라고 밝혔다. 이에 박시후도 의혹을 전면 부인하며 강경한 법적대응을 알렸다.