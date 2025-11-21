딘딘, 70대 父 모르게 '짝퉁 시계' 선물했다가 대참사 "손목서 툭 떨…

21일 '딘딘은 딘딘' 채널에는 '밴쿠버에서 비싼 팬티 입어야 하는 이유(ft.ㄸ싼 바지)'라는 영상이 게재됐다.
이날 딘딘은 "슬리피 형에게 학창 시절 선배들이 있는데, 중국에서 (짝퉁) 물건을 들여와서 판매를 하더라. 어느 날 형이 '요즘 힘들지? 생일 축하한다'라면서 디올 큰 박스를 주더라. 꺼냈더니 크로스백이었다. '가짜냐'고 물으니 '너만 조용히 하면 아무도 모른다'고 하더라"라고 말했다.
이어 "어느 날 형의 작업실에 갔더니 '아버지 생신이라며? 드려라'하면서 롤렉스를 줬다. '장난하냐'고 했더니 또 '너만 조용히 하면 아무도 모른다'고 하더라"라고 덧붙였다.
이후 딘딘은 아버지에게 짝퉁이라는 사실은 숨긴 채 슬리피에게 받은 시계를 선물했다고. 딘딘은 "아빠가 '오우 이런 걸'이라고 하길래, '어디 가서 자랑하지 말고 너무 많이 차지 말라'라고 했다. 어느 날 가족 식사를 하고 있었다. 아빠가 발렛 키를 받는데 갑자기 시계 바젤이 퉁 떨어졌다. 아빠가 70세가 넘었는데 시계가 떨어지자마자 발로 시계를 탔다"라며 씁쓸하게 웃었다.