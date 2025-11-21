'42세' 한혜진, 재력 플러팅 "비싼 밥 사주려 돈 열심히 번다"(하하…

21일 방송된 KBS Cool FM '하하의 슈퍼라디오'에는 한혜진x황우슬혜x장우영x수빈이 게스트로 출연했다. 해외 투어로 국내외를 오가며 바쁜 일정을 보내고 있는 투모로우바이투게더 수빈은 "연프를 잘 못 보는데, 진짜 재밌게 보고 있다"라며 '누난 내게 여자야'에 대한 애정을 드러냈다. 한혜진은 "스튜디오에서 나도 생각 못 했던 걸 '(수빈이) 어떻게 생각했지?' 싶을 때가 있다"라며 수빈의 과몰입을 전했고, 하하는 "다 연애 세포가 살아 있는 거다"라며 이들의 연애관을 궁금해했다.
황우슬혜는 "저는 소심하다. 관심 없는 척한다. 그러다 떠나면 어쩔 수 없고, '내 인연이 아닌가 보다' 생각한다"라고 답했다.
반면 한혜진은 "저는 안 가린다. 두 팔을 크게 벌리고 있다"라고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "요즘 키 낮추는 법도 검색하고 있다. 또 돈을 열심히 벌어서 비싼 밥을 사주려고 준비하고 있다"라고 덧붙여 듣는 연하남들의 심쿵을 유발했다.
특히 '누난 내게 여자야'가 현재 4회까지 방송된 가운데, 수빈은 "상현 씨를 응원해 주고 싶은 마음이 든다. 쟁취를 잘하셨으면 좋겠다"라며 'INFP 플러팅'으로 화제를 모은 김상현을 응원했다. 'IT 엔지니어' 김상현은 데이트 한 번 못 했던 '몰표녀' 구본희에게 직진 고백을 전하며 호감을 드러냈다. 여기에 랜덤 데이트로 뜻밖의 조합이 등장해 앞으로 러브라인에 어떤 변화가 생길지 관심을 모으고 있다.
4MC는 청취자들의 연애 고민 사연을 받아, 각자의 경험을 바탕으로 진솔하면서도 시원한 상담을 건네 청취자들의 속을 긁어줬다.
한혜진x황우슬혜x장우영x수빈이 함께하는, 예측 불가능하게 얽히고설키는 러브라인으로 과몰입과 긴장을 선사하는 '누난 내게 여자야'는 매주 월요일 밤 9시 50분 KBS2에서 만날 수 있다.