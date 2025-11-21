“박정민, 이렇게 멋졌나”...유머·배려 모두 챙긴 청룡의 진짜 씬스틸러
|남우주연상 트로피를 놓고 치열한 경쟁을 펼친 현빈에게 진심어린 축하를 보낸 박정민. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com
[스포츠조선=정재근 기자] 청룡 남우주연상 수상엔 실패했지만, 박정민을 향한 팬들의 사랑은 더 뜨거워졌다.
가수 화사의 축하공연을 빛낸 씬스틸러, 현빈과 손예진의 포옹에 끼어들어 축하 포옹을 한 모습이 팬들의 폭발적인 반응을 이끌어냈다.
19일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 제46회 청룡영화상 시상식. 영화 '얼굴'로 남우주연상 후보에 오른 박정민은 '하얼빈'의 현빈이 남우주연상을 수상하자 자리에서 일어나 진심이 담긴 축하를 보냈다.
남우주연상에 호명된 현빈이 아내 손예진과 뜨겁게 포옹하고 있다. 현빈과 손예진은 시상식 전 레드카펫에서 "둘 중 한 사람만 상을 받아야 한다면 누가?"라는 질문에 서로 "내가 받고 싶다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이 순간 뒤에서 현빈의 등을 토닥인 멋진 배우가 있었다.
|허상욱 기자 wook@sportschosun.com
손예진과 현빈의 포옹이 끝나기만을 기다린 박정민의 모습이 마치 '엄마 아빠의 포옹에 끼어드는 아들의 모습'같았다. 화사와의 멋진 퍼포먼스에 이어, 박정민이 각본없는 멋진 '씬'을 창조했다.
|정재근 기자
박정민의 유머러스하면서도 따뜻한 축하에 배우 이성민도 크게 웃음을 터트렸다.
|허상욱 기자
신곡 'Good Goodbye'로 화사가 축하공연을 시작하자 객석에 있던 박정민이 앞으로 나와 멋진 퍼포먼스를 완성했다. 박정민은 화사의 뮤직비디오에 출연했다.
아무도 예상 못한 멋진 장면에 영화인들이 모두 박수를 치며 즐거워하고 있다.
|송정헌 기자songs@sportschosun.com
맨발로 무대를 휘저은 화사. 박정민의 손에 구두가 들려있다. 공연이 끝난 후 화사가 구두를 신지 않고 그대로 퇴장하자 박정민이 "구두 가져가"라며 소리친 장면도 이날 공연의 백미였다. 깊이를 알 수 없는 박정민의 매력이 청룡영화상에서 빛을 발햇다.
|정재근 기자
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.