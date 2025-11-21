박찬호, 강백호, 박해민 다 놓쳤다...KT, 이제 김현수에 '올인'인가

|
[스포츠조선 김용 기자] KT, 이제 김현수에 올인인가.
분위기로는 최대어 박찬호, 강백호를 다 잡을 듯 했다. 그만큼 실탄도 준비했다. 하지만 최우선 타깃이었던 박찬호 영입전에서 두산 베어스에 밀렸다.
'집토끼' 강백호는 미국 메이저리그 진출 여부를 본 후 본격적 베팅을 하려 했지만, 박찬호를 놓친 뒤 다급한 마음에 적극적으로 나서기 시작했다. 하지만 강백호도 마지막 한화 이글스행으로 마음을 틀었다.
KT가 최선을 다 하지 않은 것도 아니었다. 박찬호는 총 제시액이 같았다. 강백호 역시 한화 이글스의 100억원과 거의 같았다. 보장액은 오히려 높을 수 있었다. 박해민에게는 65억원보다 더 많은 금액을 제시했다. 하지만 박찬호, 박해민은 돈도 돈이지만 서울팀 메리트를 선택했다. 박찬호는 어릴적부터 두산팬임을 밝혔다. 박해민은 4년간 LG에서 뛰며 대만족을 한 것으로 알려졌다. LG가 정말 처지는 조건을 제시하지 않는 한 LG에 남을 마음이었다.
이제 FA 시장 남은 최대어는 김현수다. KT는 김현수에게도 관심을 표하고 있었다. 하지만 김현수도 경쟁해야 한다. 두산이 관계돼있다. 이런 경우 마음이 조급해지면 시장가 이상의 돈을 쓰는 '패닉바이'를 할 수도 있다. 하지만 KT는 이번 FA 시장에서 냉철함을 유지해왔다. 김현수 계약도 두고 볼 일이다.
김현수는 40세를 앞두고 있다. 최근 몇 년 경기력이 조금씩 떨어지는 모습을 보였다. 하지만 한국시리즈 MVP를 타며 부활했다. LG와의 +2년 25억원 옵션 달성 실패가 전화위복이 되고 있다.
