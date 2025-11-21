'44세 애둘맘' 정시아, 장원영 스타일 완벽 변신..'샴푸의 요정' 미모 그대로(아시정)[종합]

기사입력 2025-11-21 22:29


'44세 애둘맘' 정시아, 장원영 스타일 완벽 변신..'샴푸의 요정' 미…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 정시아가 장원영 스타일 메이크업에 도전하며 여전히 아름다운 미모를 뽐냈다.

21일 공개된 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 '정시아, 장원영 메이크업 도전 딸의 리얼 반응 공개!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

정시아는 메이크업 촬영을 앞두고 "메이크업으로 커버되지 않는 주름과 여러 가지 고민이 있다. 장원영은 정말 인형처럼 예쁘지 않냐"며 "아무리 금손이 나타나도 40대가 20대가 될 수는 없다"고 솔직하게 걱정을 드러냈다.

서울 청담동 메이크업 숍에 도착한 정시아는 메이크업 아티스트에게 "첫 만남부터 부담을 드려 죄송하다. 하지만 MZ 스타일, MZ 대표 주자 장원영 씨 스타일로 부탁드린다"고 말했다.

생얼로 메이크업을 받던 그는 노화에 대해서도 솔직하게 털어놨다, 그는 "예전 '샴푸의 요정' 촬영 때는 눈 사이즈를 키우고 속눈썹을 붙였지만, 지금은 무조건 자연스러운 걸 추구한다"며"출산 두 번 했는데 기미가 크게 생기진 않았지만, 나이가 들면서 계절이 바뀔 때마다 예민해진다. 여드름도 다음 날이면 괜찮았는데, 지금은 짜면 오래간다"고 솔직하게 이야기 했다.


'44세 애둘맘' 정시아, 장원영 스타일 완벽 변신..'샴푸의 요정' 미…
이어 "메이크업 지우고 카메라 앞에 선 적이 있냐"는 질문에는 "많이 없지만, 20대 때는 생얼이어도 괜찮았다"고 웃었다.

정시아의 걱정과 달리 그녀는 여전히 아름다운 미모를 자랑했고, 제작진도 "너무 예쁘다. 아이돌 같다"고 칭찬했다. 이에 정시아는 "무슨 아이돌이냐. 아이 둘이다"라며 농담으로 웃음을 안겼다.

메이크업과 헤어스타일을 마친 정시아는 "진짜 안 어울릴 줄 알았는데, 생각보다 잘 맞는 것 같다"고 만족감을 드러냈다. 이어 남편 백도빈과 영상통화를 진행했다. 변화된 모습에 백도빈은 "당혹스럽다. 엠넷 VJ 때 모습 같다. 애썼다"고 수줍게 칭찬했다. 정시아가 "마흔네 살 같지 않지?"라고 묻자 그는 잠시 뜸을 들인 뒤 "맞다. 그렇게 보이진 않는다"고 답했다. 정시아는 "뭐, 마흔세 살처럼 보이는 거냐! 끊어라!"라며 폭소를 자아냈다.


이어 딸 서우와도 영상통화를 한 정시아는 딸 서우의 극찬을 받았다. 서우는 "엄마 예쁘다. 아이돌 같다. 포토 카드로 만들고 싶다"고 말했다. 정시아는 "오늘 기분 너무 좋다. 이렇게 하고 가서 밥 차려줄게"라며 미소를 지었다. 제작진에게는 "오늘 성공했다. 서우가 이런 말을 잘 안 하는데, 이상하면 바로 말하는데 성공했다"라며 뿌듯함을 드러냈다.

한편 정시아는 배우 백윤식의 아들 백도빈과 2009년 결혼해 슬하에 아들 준우 군, 딸 서우 양을 두고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심권호, '너무 야윈' 근황에 입열었다 "먹을 땐 잘 먹지만..먹는 양 많이 줄어"

2.

'16kg 감량' 홍현희, 턱살 사라져 얼굴이 반쪽 "살이 너무 많이 빠져"

3.

미나, '30kg 요요' 온 시누이 수지에 현타 "1년간 그렇게 도왔는데..서운해"

4.

'42세' 한혜진, 재력 플러팅 "비싼 밥 사주려 돈 열심히 번다"(하하의 슈퍼라디오)

5.

[전문] 日 떠난 하연수, 4년째 안 돌아오는 이유 "국내 작품 줄어, 가장이라 일감 필요하다"

연예 많이본뉴스
1.

심권호, '너무 야윈' 근황에 입열었다 "먹을 땐 잘 먹지만..먹는 양 많이 줄어"

2.

'16kg 감량' 홍현희, 턱살 사라져 얼굴이 반쪽 "살이 너무 많이 빠져"

3.

미나, '30kg 요요' 온 시누이 수지에 현타 "1년간 그렇게 도왔는데..서운해"

4.

'42세' 한혜진, 재력 플러팅 "비싼 밥 사주려 돈 열심히 번다"(하하의 슈퍼라디오)

5.

[전문] 日 떠난 하연수, 4년째 안 돌아오는 이유 "국내 작품 줄어, 가장이라 일감 필요하다"

스포츠 많이본뉴스
1.

이런 작별 인사 있었나, 폭로로 끝나다니…'강백호 100억' 지른 한화도 괜히 불편해졌다

2.

박찬호, 강백호, 박해민 다 놓쳤다...KT, 이제 김현수에 '올인'인가

3.

'타구단 제시액이 더 컸는데...' 박해민 원한 65억 내밀자 사인 쾅! 차단장 "김현수도 협상 계속한다"

4.

'러셀 37점 대폭발' 대한항공은 강했다...OK저축은행에 3대2 대역전승, 6연승 1위 재탈환 [인천 현장]

5.

최윤아 감독 '사령탑' 첫 승…'홍유순 맹활약' 인천 신한은행, 부천 하나은행 76-62 제압

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.