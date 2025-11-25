[SC이슈] 미미미누 이어 딘딘도 교육 앱 파산 사태 사과 “피해자 대…

[스포츠조선 조민정 기자] 교육 관련 앱 '파트타임스터디'가 돌연 파산 절차에 돌입하면서 이용자 피해가 확산되는 가운데 해당 앱의 광고 모델로 참여했던 가수 딘딘이 공식 사과했다.
딘딘은 25일 SNS를 통해 "파트타임스터디 측과 현재 연락이 닿지 않는 상황"이라며 "피해자분들 대부분이 학생이거나 취업준비생이라는 사실을 접했다"고 밝혔다. 이어 "해당 캠페인은 긍정적인 취지라고 판단됐고 유사 서비스도 존재하고 있었기에 이런 사태를 예상하기 어려웠다"고 해명했다.
딘딘은 자신이 참여했던 캠페인을 통해 유입된 이용자에 대한 개별 보상은 현실적으로 어렵다는 안내를 받았다고 설명하며 "지금 제가 할 수 있는 일은 피해 상황이 널리 알려질 수 있도록 돕는 것이라고 생각한다"고 말했다. 그러면서 "파트타임스터디 측과 연락을 시도 중이며, 해결책이 마련될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
딘딘은 "믿고 이용하신 분들께 정말 죄송하다"며 고개를 숙였다.
앞서 해당 앱 광고에 참여했던 입시 유튜버 미미미누 역시 광고비 전액을 피해자에게 전달하겠다는 입장을 밝히며 대신 사과했다.
한편 파트타임스터디는 이용자가 목표 공부시간을 설정하고 보증금을 납부한 뒤, 공부시간을 달성하면 보상금을 지급받는 구조로 운영돼 왔다. 유명인 홍보를 통해 급격히 가입자가 늘었으나, 지나친 판촉 방식과 구조적 문제를 두고 우려가 제기돼 왔다. 운영사 스터디워크는 지난 24일 파산 절차에 돌입했다고 발표했다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com