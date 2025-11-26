이효리, 반려견과 함께 출근..펫 프렌들리된 요가원

기사입력 2025-11-26 13:12


이효리, 반려견과 함께 출근..펫 프렌들리된 요가원

이효리, 반려견과 함께 출근..펫 프렌들리된 요가원

이효리, 반려견과 함께 출근..펫 프렌들리된 요가원

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이효리가 반려견에 대한 남다른 애정을 드러냈다.

26일, 이효리의 요가원 '아난다' 공식 인스타그램 계정에는 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진이 게재됐다.

공개된 사진 속에는 수강생들이 부지런히 요가에 몰두하는 가운데, 요가원 한쪽에서 반려견이 편안히 누워 여유를 즐기는 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 특히 이효리는 반려견과 함께 찍은 사진을 함께 공개하며, 반려동물과의 깊은 교감을 자연스럽게 드러냈다.

가와 반려견, 두 가지 소중한 일상을 함께하는 이효리의 모습이 보는 이들에게도 포근한 미소를 안긴다.

이효리는 제주도에서 운영하던 '효리네 요가원'에 이어 올해 새롭게 '아난다 요가 스튜디오'를 오픈하며 본격적인 요가 지도 활동을 이어가고 있다. 자연 속에서의 명상, 차(茶) 테라피, 몸 상태에 맞춘 디테일한 동작 교정 등이 '힐링 프로그램'으로 입소문을 타고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"故 이순재 빈소 옆에 故 변웅전" 한지일, 나란히 잠든 두 거장 애도

2.

주우재, 한혜진 '최악 이별스토리' 고백에 "누군지 알겠다…이것보더 더 센거 있지 않냐" 폭로(옥문아들)

3.

추성훈, 역대급 방송 사고났다..녹화도 중단 "이건 안돼" ('헬스파머')

4.

"장우혁이 때렸다" 갑질 폭로 前직원, 1심서 명예훼손 무죄..法 "허위라 단정 어려워""

5.

"내 여자였다" 탁재훈, 5세 연상 황신혜와 관계 솔직 고백 ('돌싱포맨')

연예 많이본뉴스
1.

"故 이순재 빈소 옆에 故 변웅전" 한지일, 나란히 잠든 두 거장 애도

2.

주우재, 한혜진 '최악 이별스토리' 고백에 "누군지 알겠다…이것보더 더 센거 있지 않냐" 폭로(옥문아들)

3.

추성훈, 역대급 방송 사고났다..녹화도 중단 "이건 안돼" ('헬스파머')

4.

"장우혁이 때렸다" 갑질 폭로 前직원, 1심서 명예훼손 무죄..法 "허위라 단정 어려워""

5.

"내 여자였다" 탁재훈, 5세 연상 황신혜와 관계 솔직 고백 ('돌싱포맨')

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴수가' 케이브 두산과 결별, KBO 이적은 불가…KIA도 탐냈던 ML 타자에 밀렸다

2.

[공식발표]'29억 잭팟' KIA 1선발 네일 잡았다, ML 의지 꺾다니…"타이거즈 팬들 다시 만나 기쁘다"

3.

"정말 죄송합니다. 사과드립니다" 토트넘 집단 사과 사태...손흥민 시대 후 최악의 참패

4.

'손흥민처럼 아름답게 떠날걸' 1992년생 SON 동갑내기, EPL킹→애물단지 급추락..."리버풀, 3400억 대체자 영입 준비"

5.

유니폼 갈아입은 김현수, 역사상 첫 '한국시리즈 MVP → 이적' 사례 됐다…프로는 정 아닌 비즈니스 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.