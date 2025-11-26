서민정, 美서 故 이순재 추모…"하이킥 함께한 순간 꿈 같았다"

서민정, 美서 故 이순재 추모…"하이킥 함께한 순간 꿈 같았다"

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 서민정이 미국에서 故이순재를 추모했다.

26일 서민정은 자신의 계정에 "2006년 하이킥에서 이순재 선생님과 같은 작품으로 연기할수 있었다는것 이 얼마나 큰 자랑이었는지 모릅니다. 같은 화면안에 연기할 수 있었다는게 저에게는 꿈같은 일이었어요"라며 故이순재와 생전에 찍은 사진을 공개했다.

또 '하이킥'에서 함께한 다양한 신들을 캡쳐해 선생님과의 추억을 회상했다.


서민정은 "평범하게 지내는 요즘도 티비에서 선생님 뵐때마다 항상 까마득한 후배 한 사람 한사람마다 배려해주시고 격려해주시고 따뜻하게 맞아주시던 인자한 미소가 너무나 생생하게 기억나서 항상 딸에게도 자랑하고 응원했었는데 다시 뵐 수 없다는게 너무 슬퍼요"라고 먹먹한 감정을 전했다.


그러면서 "오랜 연기인생동안 얼마나 많은 사람들을 만나실텐데 작은 인연도 소중히 기억해주시고 반가워 해주셨던 따뜻하신 선생님의 모습을 너무나 존경하고 오래오래 기억하고 감사할께요"라며 마지막 인사를 전했다.

한편, 故 이순재는 지난 25일 새벽 향년 91세로 세상을 떠났다. 빈소는 서울아산병원 장례식장 30호실에 마련됐으며, 발인은 27일 오전 6시 20분, 장지는 이천 에던낙원이다.

