유재석X하하X주우재, 이이경 대신 허경환과 ‘국중박’ 일일 직원 도전
[스포츠조선 조민정 기자] '놀면 뭐하니?' 멤버들이 이번엔 국립중앙박물관으로 출근한다. 연간 관람객 500만 명을 돌파한 이른바 '국중박'에서 하루 직원으로 변신해 전시 준비의 실제 현장을 체험한다.
29일 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 유재석 하하 주우재가 국중박의 일일 스태프로 활약하는 모습이 담긴다. 고속도로·공항 체험 이후 이어지는 새 직업 도전기로, 이번에는 '국중박'이 멤버들의 무대가 됐다. 최근 한류 명소로 손꼽히며 내국인은 물론 해외 관광객까지 몰리는 곳이 된 만큼 멤버들이 어떤 전시 준비 업무를 맡게 될지 관심이 쏠린다.
특히 이번 회차는 국중박이 새롭게 선보이는 '이순신 특별전' 준비 과정에 투입된다는 점에서 재미가 더해진다. 이순신 장군과 같은 경남 통영 출신인 '통영 대표 연예인' 허경환도 합류해 충무공의 후예(?)다운 존재감을 드러낼 전망이다.
공개된 사진 속 멤버들은 국중박 유니폼을 입고 전시실 곳곳을 누비며 본격 근무 중이다. 도면을 꼼꼼히 들여다보며 칼각 맞추기에 집중하는 유재석과 허경환, 그리고 장신·단신 케미를 제대로 뿜어내는 하하와 주우재의 모습도 포착됐다. 관람객이라면 볼 수 없는 전시 준비 현장을 지근거리에서 마주한 멤버들은 "생각보다 훨씬 섬세하다"며 감탄을 쏟아냈다는 전언.
폭넓은 자료 검수부터 전시물 배치까지, 사소한 한 부분도 놓칠 수 없는 작업을 수행하며 멤버들은 어느새 '직원 모드'로 돌입했다. 이들이 최종적으로 어떤 전시 준비를 마무리하게 될지, 어떤 예상 밖 활약을 보여줄지 기대를 모은다.
국립중앙박물관 일일 직원으로 변신한 '놀면 뭐하니?' 멤버들의 하루는 11월 29일 토요일 오후 6시 30분 방송에서 확인할 수 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
