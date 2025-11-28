유동근♥전인화 '미모의 일반인 딸' 최초공개..."성형수술로 부모님 닮아…

유동근♥전인화 '미모의 일반인 딸' 최초공개..."성형수술로 부모님 닮아졌다"

[스포츠조선 김수현기자] 배우 유동근 전인화의 딸 유서현이 최초 공개됐다.

27일 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 '최화정 안부럽다는 전인화의 효심 가득 금쪽같은 딸 방송 최초 공개' 영상이 업로드 됐다.

이날 최화정은 "오늘 인화하고 처음 밥을 먹어본다. 난 오히려 유동근 오빠랑 친했다"라며 기대했다.

한참 대화를 나누던 중 전인화의 딸 유서현이 방문했다. "예쁘다"는 말에 "공을 들인 얼굴이다"라며 너스레를 떤 딸에 전인화는 "얘가 아빠의 유머와 끼를 닮았다"고 했다.


현재 뷰티 브랜드 대표로 일하고 있다는 유서현. 최화정은 "대표님 사업 잘 되고 계세요?"라 물었고 유서현은 "열심히 하고 있다"며 웃었다.

최화정은 "엄마들은 딸이 있으면 너무 든든하잖아"라 했고 전인화는 "세상 부러울 게 없다. 언니 이거 하나는 조금 자랑하고 싶다. 내가 언니한테 100가지가 부러운데 이거 한 가지는"이라며 딸을 자랑했다.


최화정은 "아들만 있는 집이랑 딸이 있는 집은 다르다. 딸은 친구가 되어주지 않냐. 딸은 엄마 피부도 신경 써주지 않냐"라며 끄덕였다. 전인화는 "그래서 아들이 좀 질투를 한다. '누나를 볼 때랑 달리 왜 나한테는 날을 세우냐' 한다. '나 안그랬어' 해도 그런다"라 했다.

'엄마가 전인화여서 부담이 있었냐'는 질문에 유서현은 "아기 때는 있었다. 왜냐면 어딜 가나 알아보고 심지어 아기 때는 너무 엄마랑 안닮아서 잡히기도 했다"라 답했다.


또 "엄마 아빠 얼굴 반반이다"라는 칭찬에 유서현은 "의사선생님이 도와주셨다. 이제서야 (엄마 아빠 얼굴) 반반이 됐다"라고 솔직하게 밝혔다.

아직 결혼 생각이 없다는 33세 유서현은 '이상형'에 대해 "유니크한 사람이 좋다. 세상에 하나 밖에 없는"이라며 '아빠 유동근'은 어떠냐고 묻자 "아빠는 안될 거 같다. 저랑 안맞는다. 아빠는 연애보다 결혼 상대가 맞다"라고 했다.

