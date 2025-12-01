[공식] 이이경 소속사, SNS 사칭 주의 당부 "배우인 척 금전요구, 각별 주의"(전문)

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이이경·이민기 소속사가 배우 및 소속사 직원을 사칭한 SNS 계정에 대해 주의를 당부했다.

최근 당사 소속 배우와 회사 관계자를 사칭한
SNS 계정 및 DM으로 인한 피해 사례가 제보되어 안내드린다"며 "당사 소속 배우들은 공개된 공식 SNS 외에는 다른 SNS를 운영하지 않는다"고 공지했다.

이어 "회사 관계자 및 배우들은 팬 여러분께 개인적으로 연락을 취하고나 금전적인 요구 등을 하지 않는다"고 강조했다.

그러면서 "상영이엔티 관계자 혹은 배우를 사칭하는 메시지를 받으셨거나 사칭 계정을 발견하실 경우 공식 메일로 제보해 주시면 확인 후 조치를 취하겠다"고 요청했다.

마지막으로 "사칭 계정을 통한 금품 요구 등의 피해가 발생하지 않도록 팬 여러분의 각별한 주의를 부탁드린다"며 "당사는 지속적인 모니터링을 통해 관련 피해가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

한편, 상영이엔티는 이민기, 이이경, 백승환, 정경순, 서영희, 최영우, 한일규, 전서진, 이태훈, 송영아가 소속돼 있는 배우 전문 매니지먼트사다.

안녕하세요, 상영이엔티입니다.


최근 당사 소속 배우와 회사 관계자를 사칭한

SNS 계정 및 DM으로 인한 피해 사례가 제보되어 안내드립니다.

당사 소속 배우들은 공개된 공식 SNS 외에는

다른 SNS를 운영하지 않습니다.

또한 회사 관계자 및 배우들은 팬 여러분께

개인적으로 연락을 취하거나 금전적인 요구 등을 하지 않습니다.

상영이엔티 관계자 혹은 배우를 사칭하는 메시지를 받으셨거나

사칭 계정을 발견하실 경우,

공식 메일로 제보해 주시면

확인 후 조치를 취하겠습니다.

사칭 계정을 통한 금품 요구 등의 피해가 발생하지 않도록

팬 여러분의 각별한 주의를 부탁드립니다.

당사는 지속적인 모니터링을 통해

관련 피해가 발생하지 않도록 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

