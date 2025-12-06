박나래 반격 “전 매니저들 법인 자금 횡령 포착..고소 예정”

|
[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박나래 측이 전 매니저들의 법인자금 횡령 의혹을 파악하고 관련 법적 절차를 진행 중이다.
앞서 전날인 지난 5일 '디스패치'는 박나래의 전 매니저들이 지난 3일 서울서부지법에 박나래 소유 부동산에 대한 가압류를 신청했으며, 재직 중 겪은 피해를 근거로 손해배상 청구 소송도 준비 중이라고 보도했다.
이후 박나래 소속사 앤파크는 공식 입장문을 통해 사실관계를 설명했다.
소속사는 "전 매니저 두 명은 약 1년 3개월 근무 후 최근 퇴사했으며, 퇴직금은 정상적으로 지급했다. 하지만 이들은 퇴직금 이후 회사 전년도 매출의 10%에 해당하는 추가 금액을 요구했다"고 밝혔다.
또한 대중문화예술기획업 등록 지연 논란에 대해서는 "해당 업무를 담당했던 전 직원들이 절차가 완료됐다고 허위 보고해 뒤늦게 확인했다"며 "운영상 미흡함을 인정하고 현재 적법 절차를 진행 중"이라고 전했다.
소속사에 따르면 전 매니저들은 퇴사 후 점차 새로운 주장들을 추가하며 박나래와 회사에 압박을 이어갔고, 요구 금액도 수억 원 규모로 불어났다. 소속사는 "근거 없는 주장과 언론 제보로 박나래가 큰 심적 고통을 겪고 있다"며 "사실과 다른 주장들이 이어지는 상황에서 더는 일방적인 요구에 끌려 다닐 수 없다고 판단해 법적 조치를 결정했다"고 설명했다.
앤파크는 "운영상 부족한 부분에 대해서는 책임을 회피할 생각이 없다"면서도 "사실과 다른 주장으로 인한 불필요한 오해가 확산되지 않도록 신중한 보도를 부탁드린다"고 당부했다.
마지막으로 "사실관계는 향후 법적 절차를 통해 명확히 밝혀질 것"이라며 "혼란을 끼쳐드린 점 사과드리며 필요한 조치를 성실히 진행하겠다"고 밝혔다.