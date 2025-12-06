[오피셜] 손흥민 잘 좀 부탁드립니다, LAFC 차기 사령탑 확정, 산토…

LAFC는 6일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '구단 역사상 세 번째 감독으로 마르크 도스 산토스를 임명했다. 산토스 감독은 지난 네 시즌 동안 수석코치로 일하며 2022 MLS컵, 2022 서포터스 실드, 2024 US 오픈컵 등 세 개의 주요 트로피를 들어올리는 데 도움을 줬다'며 산토스 수석코치를 감독에 임명했다고 발표했다.
LAFC는 '2018년 LAFC 초대 코칭스태프의 일원이었던 산토스는 브라질, 캐나다, 미국 등에서 프로 및 유소년을 아우르는 거의 20년에 가까운 지도 경력을 보유하고 있다. 그는 2022년 9월 LAFC 수석코치로 재직하면서 유럽축구연맹(UEFA) 프로 라이선스를 취득했다'며 산토스 감독의 이력을 설명했다.
사진=MLS
LAFC 공동 대표인 존 소링턴은 "우리는 LAFC 역사상 세 번째 감독으로 산토스를 발표하게 되어 매우 기쁘다. LAFC의 최고 모습이 무엇인지 그 누구보다 잘 이해하고 있다. 야망, 열정, 협력적인 문화에 기반한 공격적이고 볼 점유를 주도하는 스타일이다. 산토스 감독은 모든 선수들의 신뢰와 믿음을 얻었다. 팀의 젊은 유망주부터 가장 경험 많은 스타 선수들까지 모두가 그의 임명을 지지했다. 그의 인간관계, 명확한 아이디어, 그리고 LAFC에 대한 열정은 우리가 이미 잘하고 있는 것들을 더 발전시키고 우리의 잠재력을 최대치로 끌어올릴 수 있는 독보적인 자질이다. 우리는 산토스 감독의 리더십 아래 다음 단계를 열게 되어 매우 기대하고 있다"며 많은 기대감을 드러냈다.
산토스 감독은 "LAFC의 감독 역할을 맡게 되어 영광이다. 이곳은 특별한 클럽이다. 훈련장이나 경기장에 들어오는 순간, 이곳에서 일하는 사람들을 만날 때, 그리고 모든 이들의 열정을 볼 때 바로 느낄 수 있다. 이곳의 야망은 우리가 매일을 살아가는 방식과 스스로 설정하는 기준에서 분명하게 드러난다. 이제 저의 초점은 이미 구축된 강한 기반과 문화를 이어 나가는 것이다. 선수들, 스태프, 그리고 서포터들과 함께 앞으로의 도전을 맞이하게 되어 매우 기대된다"며 부임 소감을 전했다.
사진=LAFC
산토스 수석코치의 내부 승격은 어느 정도 유력한 상태였다. 미국 디 애슬래틱은 지난 5일 단독 보도를 통해 'LAFC 수석코치 산토스가 2026년부터 구단의 차기 감독을 맡을 유력 후보로 떠올랐다고, 상황에 정통한 소식통들이 전했다'고 밝힌 바 있다.
지난 4시즌 동안 LAFC는 스티븐 체룬돌로 감독과 산토스 수석코치 체제에서 매우 성공적인 시간을 보냈다. 체룬돌로 감독이 독일로 떠나면서 변화가 불가피했지만 LAFC 수뇌부는 기존의 방향성을 최대한 유지하고 싶었던 모양이다.
사진=LAFC
냉정히 말해 산토스 감독이 사령탑으로서 엄청난 성공을 거둔 인물은 아니었지만 체룬돌로 감독 체제 성공의 주역이기 때문에 내부 승격을 고려한 LAFC다. 산토스 감독은 손흥미과 드니 부앙가 듀오를 더욱 빛날 수 있도록 만들어야 다음 시즌에 좋은 성과를 거둘 수 있을 것이다.