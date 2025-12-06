'갑질 의혹' 박나래, '나혼산'은 끝까지 품었다..."눈물날 것 같아" 무편집 출연 [종합]

최종수정 2025-12-06 00:24

[스포츠조선 김수현기자] '갑질 의혹'이 불거진 박나래가 '나 혼자 산다'에서는 편집 없이 정상 출연했다.

5일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 이장우의 결혼식 당일 이야기가 그려졌다.

앞서 튀르키예에서 이장우는 주례를 전현무에게 부탁했다. 전현무는 "그 어떤날보타 꽃단장을 해야 했기 때문에 제가 다니는 숍으로 기안84를 불렀다"라 설명했다.

기안84는 "저는 구레나룻과 잔머리를 다듬고 예쁘게 뚱글뚱글하게 해주세요"라고 주문했고 전현무는 "저는 주례라고 근엄해보이지 않게, 늙어보이지 않게 영하게 부탁한다. MZ주례 선생님으로 해달라"고 요청했다.

사회자로는 많은 경력이 있지만 주례는 처음이라는 전현무는 긴장한 채였지만 대본까지 완벽하게 준비해왔다.

'MZ주례맨'을 주장하는 전현무에 박나래는 "주례사 선생님처럼 입고 온 거 아니냐. 일부러 나이들게 입은 줄 알았다"라며 어리둥절해 했다. 다른 멤버들 역시 "일부러 점잖게 입고 온 줄 알았다"고 입을 모았다.

그 뒤를 이어 일부러 샤프하게 입고 온 기안84, 코쿤은 "박정민이랑 붙어볼만 하다"라며 치켜세웠다. 박나래는 "주변 여자들이 기안84 멋있다 하더라"라 전했다.

'나혼산' 멤버들을 위한 테이블도 따로 마련되어 있었다. 박나래가 1등으로 도착하고 경사스러운 날을 위해 모두가 찾아왔다.


기안84는 다소 긴장하고 버벅였지만 첫 멘트를 매력있게 시작했다. 성공적으로 소개를 마친 기안84는 박수유도까지 능란하게 해냈다.


어느새 가족같은 사이가 된 전현무와 이장우는 결혼식장에서 벅찬 순간을 함께 했다. 신랑 입장에 이어 신부 조혜원이 등장하자 구성환은 "내가 이상하다"라며 울컥했고 박나래는 "눈물날 것 같다"라며 감격했다.

전현무는 "결혼식 사회는 수만번을 봤지만 신랑 신부와 하객을 동시에 바라보는 주례는 처음이다. 많이 긴장하고 있으니까 열화와 같은 성원 부탁 드린다"라 했고 박나래는 "오빠도 떨리는구나"라며 끄덕였다.

그러면서도 전현무의 이야기가 길어지자 다들 지루한 기색이 역력했고 박나래는 "현무오빠도 어쩔 수 없다. 주례 하니까 재미 없다"라고 농담했다.

집에 돌아온 전현무는 결혼식에서 받아온 꽃과 함께 주례 대본을 사진으로 찍어 무지개 회원들의 원성을 사기도 했다. 그때 이장우에게 전화가 왔다. 이장우는 "너무 감사하다. 아까 형님이 쳐다보는데 찡하더라"라며 결혼식 소감을 밝혔다.


박나래는 최근 매니저 '갑질 의혹' 고발로 인해 구설수에 올랐다. 디스패치에 따르면 박나래의 전 매니저들은 지난 3일 서울서부지법에 부동산 가압류 신청을 냈다. 청구 금액은 약 1억 원이다. 또한 이들은 재직 기간 동안 당한 피해를 호소하며 1억 원 상당의 손해배상청구소송도 예고했다.

하지만 이에 소속사 앤파크는 박나래와 약 1년 3개월간 근무했던 직원 두 명은 최근 퇴사했으며, 퇴직금도 정상적으로 지급됐다고 밝혔다.

그러나 해당 직원들이 퇴직금 수령 이후 회사의 전년도 매출 10%에 해당하는 추가 금액을 요구했다는 것.

소속사는 해당 직원들이 금전적 요구액도 수억 원대로 확대해갔다고 주장했다. 이 과정에서 박나래는 전 매니저들의 갑작스러운 퇴사와 근거 없는 주장, 늘어나는 금품 요구, 언론을 통한 압박으로 인해 큰 심적 부담과 정신적 충격을 겪고 있는 것으로 전해졌다.

이와 관련해 박나래가 출연하고 있는 프로그램에 대한 관심도 높아졌다.

먼저 박나래가 운영하고 있는 유튜브 채널 '나래식'은 예정대로 업로드가 됐지만 MBC 신규 예능 '나도신나'는 촬영이 불투명한 것으로 알려졌다. 이에 박나래 측은 이번 촬영 연기는 단순한 일정 변경일 뿐이라고 선을 그었다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.