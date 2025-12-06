김광규, 女배우 코 잡고 '성형 의혹' 제기..“미친 거 아니야?”

김광규, 女배우 코 잡고 '성형 의혹' 제기..“미친 거 아니야?”
[스포츠조선 이유나 기자] 배우 김광규가 마이스타의 심기를 크게 건드렸다.
5일 방송한 SBS 금요 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에 독보적인 카리스마의 배우 이미숙이 아홉 번째 'my 스타'로 출연했다.
이날 이미숙은 가을 정취에 취해 감성 수발을 요구해 오랜만에 비서진들을 힘들게 했다.
김광규는 이미숙이 낙엽을 밟고 싶다고 요구하자 근처 공원으로 뛰어가 예쁜 낙엽들을 이미숙이 있는 카페까지 공수해오는 열정을 보여줬다. 반면 까칠한 이서진 매니저는 뒷짐 지고 카페 내부에서 김광규의 열정을 지켜보면서 "낙엽은 쓰레기야"라며 팩폭을 날리고 있었다.
이미숙이 기분 좋아지자 김광규는 "제가 어릴 때부터 이미숙 선배님 코가 성형한거 아닌가. 우리나라 여배우의 콧날이 아니다 의심했다. 콧날이 저렇게 예쁜 사람은 처음이다. 할리우드 여배우 콧날"이라고 의심했다.
이에 이미숙은 "코 한번 잡아볼래? 흔들려?" 물었고 김광규는 진짜 코를 잡고 만져보더니 "마음이 흔들린다"고 애교 섞인 대답을 내놨다.
하지만 이미숙은 제작진과의 인터뷰에서 "내가 내려놔서 그렇지 감히 내 코를 만져? 예전 같으면 죽었다. 누가 내 코를 잡나"라고 성질을 내 웃음을 유발했다.
이후 이미숙은 최근 촬영작품에서 필요한 의상을 공수하기 위해 이태원 옷가게를 들렸다.
이서진은 이미숙의 캐릭터에 잘 맞는 의상을 픽 해주면서 이미숙의 환심을 샀고, 과거 여성복 브랜드에서 일했다는 김광규는 번번히 퇴짜를 맞아 웃음을 안겼다.
