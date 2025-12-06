강말금, “오늘부터 1일” ♥하정우 열애설에 폭소..“母 기뻐해”
[스포츠조선 박아람 기자] 강말금이 하정우와의 열애설에 대해 해명했다.
오늘(6일) 밤 방송되는 KBS 1TV 무비 토크쇼 '인생이 영화'에서는 늦깎이 배우 강말금이 하정우 감독과의 뜻밖의 열애설 에피소드를 털어놓는다.
이날 방송에서 영화 평론가 라이너와 거의 없다는 영화, 드라마 속에서 선역과 악역을 오가며 다채로운 변신을 하는 "보석 같은 배우" 강말금의 팔색조 캐릭터에 대해 조명했다.
먼저 강말금을 대중에게 강렬하게 알린 드라마 '폭싹 속았수다'가 화제로 떠올랐다. 배역 제안 당시를 묻는 질문에 강말금은 "딱 보는 순간 '아, 이거 좋다'고 생각했다"며 첫인상을 회상했다.
'폭싹 속았수다'의 명장면을 함께 보던 라이너는 녹화 현장의 강말금과 드라마 스틸컷을 번갈아 보며 "사실 처음엔 강말금 배우인 줄 몰랐다. 아예 몰랐다", "진짜 다른 분이 나와 있는 것 같다"며 며 감탄사를 연발했다.
이후 강말금의 첫 메이저 영화인 '로비'와 관련한 이야기로 이어지자 그는 "하정우 감독님은 배우 한 명 한 명의 연기를 정말 애정 있게 봐주셨다"며 화기애애했던 현장 분위기를 떠올리며 미소를 지었다.
특히 촬영 당시 뜨거운 화제를 모았던 하정우와의 '오늘부터 1일' 비하인드가 언급되자, MC 이재성이 "하정우 감독님과 열애설이 나지 않았나요?"라며 장난스럽게 묻는 장면도 있었다. 이에 강말금은 "친구들이 다 부러워했다", "엄마는 기뻐하셨다"며 유쾌하게 받아쳐 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.
한편 강말금은 독립영화 시절 연기적 방향을 잃고 방황하던 때 '찬실이는 복도 많지'에서 만난 배우 김영민을 "은인"이라고 표현하며 깊은 감사의 마음을 전했다. 그는 "김영민 선배님이 저를 살려주셨다. 마음가짐이 '김영민이 되자'였다"며 두 사람의 특별한 인연을 공개해 시선을 모았다.
