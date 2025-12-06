'징계?' KFA, '신태용 폭행 논란' 조사 시작...울산에 경위 요청

기사입력 2025-12-06 13:43


'징계?' KFA, '신태용 폭행 논란' 조사 시작...울산에 경위 요청
하나은행 K리그 2025대상 시상식이 1일 오후 서울 서대문구 스위스 그랜드호텔에서 열렸다. 신태용 전 울산 감독이 밝은 표정으로 행사장에 입장하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.1/

'징계?' KFA, '신태용 폭행 논란' 조사 시작...울산에 경위 요청
30일 울산문수축구경기장에서 열린 울산HD와 제주 SK FC의 K리그1 2025 경기. 제주가 1대0으로 승리했다. 울산은 패했으나 9위로 잔류를 확정했다. 경기 후 팬들에게 죄송한 마음을 전하는 울산 정승현의 모습. 울산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.30/

[스포츠조선 박찬준 기자]대한축구협회(KFA)가 신태용 전 울산 HD 감독의 선수 폭행 논란에 대한 조사를 시작했다.

KFA는 5일 울산에 신 감독의 선수 폭행 사건 등과 관련해 구단이 파악한 사실관계를 알려달라는 내용의 공문을 보냈다. 하지만 징계 절차는 아니다. KFA 관계자는 "어디까지나 일단 사건의 사실관계를 확인하겠다는 차원"이라고 설명했다.

울산이 사건의 경위를 설명하는 문서를 회신하면, KFA는 이를 토대로 징계 절차에 들어갈지 여부를 결정할 것으로 보인다. 울산이 회신할 공문에는 정승현의 뺨을 때린 행위를 비롯해 울산 선수들이 폭행·폭언이라 받아들인 신 감독의 여러 언행과 이에 대한 구단의 경고를 거쳐 결국 경질에까지 이르게 된 과정이 담길 수 있다.

신 감독은 지난 10월 전격, 경질됐다. 부임 65일 만이다. 표면적인 이유는 성적 부진이었지만, 내부 문제를 둘러싸고 여러 잡음들이 나왔다. 신 감독은 곧바로 전면 부인했지만, 여진은 계속됐다. 지난달 30일 K리그1 최종전에서 정승현이 다시 불씨를 지폈다. 그는 인터뷰를 통해 신 감독의 폭행이 있었음을 밝혔다. 자신을 향한 폭행 외에 부당한 대우가 많았다고 했다.

다음 날 K리그 시상식에 참석한 신 감독이 또 다시 부인하며, 진실 게임 양상으로 흐르고 있다. 울산은 2일 입장문을 통해'이번 사태에 대해 책임감을 갖고 시스템 보완에 만전을 기해 이러한 일이 다시는 발생하지 않도록 조치할 것'이라고 전했다.

KFA는 해당 사건이 축구계에 미친 파장을 고려해 진상 조사에 나섰다. 다만, 울산이 사건의 경위를 적극적으로 설명한다고 해도 신 감독에 대한 KFA의 징계가 실제로 이뤄질지는 미지수다. 내부에서 구태를 끝내야 한다는 의견과 덮고 넘어가자는 목소리가 팽팽하게 맞선 것으로 알려졌다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

강말금, “오늘부터 1일” ♥하정우 열애설에 폭소..“母 기뻐해”

2.

‘소년범’ 조진웅, ‘시그널’ 명대사 부메랑 맞았다…김혜수·이제훈까지 직격탄

3.

박나래 반격 “전 매니저들 법인 자금 횡령 포착..고소 예정”

4.

'러브레터' 故 나카야마 미호, 목욕 중 익사..오늘(6일) 1주기

5.

“조폭 친분설 사실무근” 조세호, 악플 폭주에 결국 댓글 폐쇄

스포츠 많이본뉴스
1.

홍명보호 역사상 4번째 16강 간다, 챗GPT 예상 시나리오 공개...해리 케인의 잉글랜드 만나서 8강 실패

2.

"손흥민은 멕시코의 영웅" "고마웠어 한국" 월드컵 조 추첨 후 '카잔의 기적' 소환…멕시코전은 '우정의 대결'이자 '리벤지 매치'(美매체)

3.

英 단독, '토트넘 레전드' 손흥민 벽화 이렇게 만들어진다...'우승 트로피' SON 확정

4.

'ML 18승+155㎞ 팔색조' 인천행! 앤더슨 놓친 SSG, 새 외인도 드류 "새로운 도전 기쁘다" [공식발표]

5.

[오피셜] 손흥민 잘 좀 부탁드립니다, LAFC 차기 사령탑 확정, 산토스 수석코치 내부 승격 "영광스럽다"

스포츠 많이본뉴스
1.

홍명보호 역사상 4번째 16강 간다, 챗GPT 예상 시나리오 공개...해리 케인의 잉글랜드 만나서 8강 실패

2.

"손흥민은 멕시코의 영웅" "고마웠어 한국" 월드컵 조 추첨 후 '카잔의 기적' 소환…멕시코전은 '우정의 대결'이자 '리벤지 매치'(美매체)

3.

英 단독, '토트넘 레전드' 손흥민 벽화 이렇게 만들어진다...'우승 트로피' SON 확정

4.

'ML 18승+155㎞ 팔색조' 인천행! 앤더슨 놓친 SSG, 새 외인도 드류 "새로운 도전 기쁘다" [공식발표]

5.

[오피셜] 손흥민 잘 좀 부탁드립니다, LAFC 차기 사령탑 확정, 산토스 수석코치 내부 승격 "영광스럽다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.